Главная Новости
Мова Язык
Lady City

/ Криминал

Выбил зубы, зашивали челюсть: в Киеве велосипедист сбил маленького ребенка и сбежал

6.3т Читать материал на украинском

В Киеве велосипедист сбил 5-летнюю девочку в подземном переходе и скрылся с места происшествия. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован для стационарного лечения.

Инцидент произошел 7 июля, около 17:00, в переходе на перекрестке ул. Драйзера и Маяковского, сообщила мать потерпевшей Анастасия Прокопчук на своей странице в Facebook.

"У ребенка сильные телесные повреждения, четыре выбитых зуба, еще два вывихнуты, которые во время операции тоже удалили. Зашивали верхнюю челюсть", – рассказала женщина.

Пострадавшая девочка

Пострадавшая девочка

Facebook Анастасия Прокопчук

Новости
На Закарпатье пьяный адвокат насмерть сбил 11-летнего ребенка
Пострадавшая девочка

Пострадавшая девочка

Facebook Анастасия Прокопчук

По ее словам, малышка гуляла со своей бабушкой, когда в нее внезапно врезался мужчина лет 35-40. Он достаточно крупный – примерный вес около 120 кг. Был одет в черную футболку, черные шорты и имел черный портфель.

Пострадавшая девочка

Пострадавшая девочка

Facebook Анастасия Прокопчук

Место ЧП

Место ЧП

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в июне на пересечении Херсонского шоссе и ул. Свиридова в Николаеве автомобиль частной скорой помощи сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
83
1
Смешно
1
Интересно
51
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel