Выбил зубы, зашивали челюсть: в Киеве велосипедист сбил маленького ребенка и сбежал

В Киеве велосипедист сбил 5-летнюю девочку в подземном переходе и скрылся с места происшествия. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован для стационарного лечения.

Инцидент произошел 7 июля, около 17:00, в переходе на перекрестке ул. Драйзера и Маяковского, сообщила мать потерпевшей Анастасия Прокопчук на своей странице в Facebook.

"У ребенка сильные телесные повреждения, четыре выбитых зуба, еще два вывихнуты, которые во время операции тоже удалили. Зашивали верхнюю челюсть", – рассказала женщина.

Пострадавшая девочка Facebook Анастасия Прокопчук

Пострадавшая девочка Facebook Анастасия Прокопчук

По ее словам, малышка гуляла со своей бабушкой, когда в нее внезапно врезался мужчина лет 35-40. Он достаточно крупный – примерный вес около 120 кг. Был одет в черную футболку, черные шорты и имел черный портфель.

Пострадавшая девочка Facebook Анастасия Прокопчук

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Как писал OBOZREVATEL, в июне на пересечении Херсонского шоссе и ул. Свиридова в Николаеве автомобиль частной скорой помощи сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся.

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