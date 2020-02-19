В Киеве спасателям приобрели новые авто и снаряжения. Фото

В Киеве власть приобрела и передала киевским спасателям три новых телескопических подъемника, аварийно-спасательное авто и новые комплекты дыхательных аппаратов. Еще два спецавто были закуплены за государственные средства.

Об этом сообщили на сайте пресс-службы мэра Киева Виталия Кличко. Он поблагодарил столичным спасателям и пообещал обеспечивать их всем необходимым.

"Я хочу поблагодарить спасателей Киева за самоотверженность и профессиональную работу, за спасенные жизни и безопасность в столице. Город, со своей стороны, будет заботиться, чтобы вы были обеспечены всем необходимым для выполнения своей опасной миссии и работали в современных условиях", – сказал мэр столицы .

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Он также подчеркнул, что с каждым годом нагрузка на аварийно-спасательные службы растет. В частности, увеличилось количество пожаров, аварийных случаев из-за изношенности инфраструктуры, десятилетиями не ремонтировали. Ежегодно в Киеве случается более 4 тысяч пожаров, которые оперативно ликвидируют столичные спасатели.

kiev.klichko.org

"Наша задача – обеспечить спасателей современным снаряжением, спецавтомобилями и надежным оборудованием. За последние три года для нужд спасателей город передал 20 новых авто, более 200 комплектов защитного снаряжения, 220 комплексов спецодежды", – сказал Кличко.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

В частности, для КАРС город приобрел 6 аварийно-спасательных авто, для киевского гарнизона Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям – 10 единиц техники. В частности, пожарно-спасательные и водолазные авто, телескопические подъемники, комплекты дыхательных аппаратов и другую технику и снаряжение.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

"Это, безусловно, самое малое, что мы можем сделать для специалистов, для спасения людей, которые ежедневно рискуют своей жизнью. Отмечу, что за 4 года аварийно-спасательные службы столицы спасли более 1600 жизней", – отметил Кличко.

kiev.klichko.org

Напомним, в декабре прошлого года Киевсовет утвердил новую городскую целевую программу на 2020-2022 годы. За ней, в городе планируют построить новое пожарное депо, а также в дальнейшем выделять средства на обновление материально-технической базы спасательных служб, на их обучение и тренировки. На эти цели из столичного бюджета направят более 680 млн грн.

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