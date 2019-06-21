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В Киеве поднимут на ноги всю полицию: в чем дело

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В Киеве в воскресенье, 23 июня, во время проведения марша "КиевПрайд" все подразделения системы Министерства внутренних дел будут задействованы в патрулировании города.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД. Он призвал участников марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям и напомнил, что закон один для всех

"Мы провели встречи с организаторами акции и понимаем масштабы марша, поэтому для обеспечения безопасности на улицы выйдут все подразделения системы МВД. Наша позиция остается неизменной – на первом месте для нас безопасность граждан. Поэтому руководители на местах должны знать, что от них требуют и контролировать ситуацию на вверенном им участке. К проведению мероприятий мы привлекаем все подразделения ГоСЧС, полиции, а также подразделения полиции диалога", – сказал Яровой.

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"Наш Киев"

Кроме того, в субботу, 22 июня, в Киеве ограничат движение по центральным улицам города из-за проведения марша "КиевПрайда". Так, в период с 18:00 субботы, 22 июня, в 18:00 24 июня в столице будет ограничено движение по улице Крещатик, вул. Богдана Хмельницкого, вул. Владимирская, вул. Льва Толстого, вул. Тарасовская ул. Антоновича, ул. Большая Васильковская и по бульвару Тараса Шевченко.

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 19 июня, в Киеве на кинопоказе в рамках ЛГБТ-события "КиевПрайд" на участников напали неизвестные в балаклавах. По словам организатора, среди участников, которых избили, были несовершеннолетние.

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Место
УкраинаКиев
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леня зе
леня зе
опять nид0ры будут охранять nид0ров от nид0ров
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Власова Юлия
Власова Юлия
Спаcи6o тем, кто пoкaзал мнe этот чyдо-сайт MEMEVICIO.COM/fyjknw7 Пpостo пройдя пpостой oпpoс полyчила пoчти пoлyгoдовую заpплaту)) Пoльзyйтесь, пoкa еcть возможность=)
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