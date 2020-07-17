В Киеве открыли часть пляжей: Кличко рассказал, где купаться до сих пор опасно
В Киеве открыли часть пляжей: Кличко рассказал, где купаться до сих пор опасно.
В Киеве снова открыли часть зон отдыха возле воды. Ранее из-за наводнений в воде были высокие показатели содержания кишечной палочки.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции 17 июля. По его словам, на сегодня ситуация изменилась – на большинстве пляжей отдыхать уже безопасно (чтобы посмотреть трансляцию брифинга, доскролльте до конца).
"Зоны отдыха у воды – открыли. В начале недели я сообщал, что на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги, и не рекомендовали купаться. Потому-за сильных дождей в воде были повышены показатели содержания кишечной палочки. По результатам проб воды, на сегодня ситуация изменилась. на большинстве столичных пляжей отдыхать уже безопасно", – сказал Кличко.
Он сообщил, что на 9 пляжах Киева кишечную палочку не обнаружили.
Из-за незначительного отклонения от нормы, пока не рекомендуется купаться на четырех пляжах. Это – "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица". Запрещено купаться также на пляже "Предместная Слободка".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве по состоянию на начало июля большое количество водоемов в местах массового отдыха населения не соответствовала необходимым требованиям.
Поэтому в столице на всех муниципальных пляжах появились желтые флаги, означающие, что там "купаться не рекомендуется".