В Киеве на Шулявском мосту рухнули столбы: движение парализовано

В Соломенском районе Киева 15 декабря на проезжую часть Шулявского моста упало несколько столбов освещения.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе патрульной полиции Киева, по предварительной информации, пострадавших или погибших нет (чтобы посмотреть фото и видео доскролльте до конца страницы)..

"На Шулявском путепроводе движение ограничено в направлении станции метро Дорогожичи", – сообщили в пресс-службе.

На странице в социальной сети dtp.kiev.ua уточняет, что в результате падения трех столбов механические повреждения получили несколько автомобилей.

Шулявский мост был открыт в 1964 году. В начале 1980-х годов путепровод реконструировали, а также были достроены заезды по эстакаде с проспекта Победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Шулявском путепроводе 27 февраля 2017-го произошло частичное обрушение конструкций моста. Комментируя ситуацию, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он не был аварийным, а просто устал от времени.

После капитального ремонта 28 декабря 2019 года движение на мосту восстановили.