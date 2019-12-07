"Подрезали": в Киеве авто слетело с моста на дорогу. Страшные фото ДТП

В субботу, 7 декабря, у станции метро "Левобережная" в Киеве с моста слетел и перевернулся автомобиль Subaru Forester.

Кадры с места ДТП опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Авария произошло около 16:30. Авто упало на асфальт с самого верха эстакады и приземлилось вверх колесами возле ТРЦ "Комод".

В Киеве авто упало с моста Апостроф

В Киеве авто упало с моста Апостроф

По данным "Апострофа", в результате ДТП сильно пострадала 50-летняя женщина, которая была за рулем авто. Отмечается, что джип "подрезали". Место аварии окружили машины скорой помощи и спасателей.

По словам очевидцев, моторный отсек автомобиля дымился, не исключено, что машина горела.

В Киеве авто упало с моста Апостроф

В Киеве авто упало с моста Апостроф

В Киеве авто слетело с моста Апостроф

В Киеве авто слетело с моста Апостроф

В Киеве авто слетело с моста Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на одном из опаснейших разворотов в Киевской области в районе с. Круглик и Виты-Почтовой (Одесская трасса) произошло ДТП. Повреждения получили до десятка автомобилей.

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