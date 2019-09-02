В Киеве мост парализовало жуткое ДТП: всплыло красноречивое видео с участником аварии

В понедельник, 2 сентября, на мосту Патона в Киеве произошло масштабное ДТП при участии 2 автомобилей и мотоцикла.

Соответствующие видео с места аварии и салона машины Audi появились на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что автомобили были серьезно повреждены. Также стало известно, что в ДТП есть пострадавшие. Информации о причинах аварии нет.

В Киеве на мосту Патона произошло ДТП Патрульная полиция Киева

На место ДТП прибыли несколько бригад медиков. Из-за аварии образовалась большая пробка. На мосту перекрыли все полосы движения. Вскоре для проезда открыли только по одной полосе в каждую сторону.

В Киеве на мосту Патона произошло ДТП dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Святошинском районе Киева водитель автомобиля Mercedes сбил насмерть женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

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