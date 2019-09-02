В Киеве мост парализовало жуткое ДТП: всплыло красноречивое видео с участником аварии

В понедельник, 2 сентября, на мосту Патона в Киеве произошло масштабное ДТП при участии 2 автомобилей и мотоцикла.
Соответствующие видео с места аварии и салона машины Audi появились на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что автомобили были серьезно повреждены. Также стало известно, что в ДТП есть пострадавшие. Информации о причинах аварии нет.
В Киеве на мосту Патона произошло ДТП
Патрульная полиция Киева
На место ДТП прибыли несколько бригад медиков. Из-за аварии образовалась большая пробка. На мосту перекрыли все полосы движения. Вскоре для проезда открыли только по одной полосе в каждую сторону.
В Киеве на мосту Патона произошло ДТП
dtp.kiev.ua
#ДТП с пострадавшими в #Киеве на мосту #Патона. Причины и пострадавшие уточняются. Автомобили получили сильные механические повреждения На месте полиция и несколько карет скорой помощи Будьте внимательны и осторожны Перекыты все полосы. Осталось по одной полосе в каждую сторону проезда. Собирается большая пробка.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Святошинском районе Киева водитель автомобиля Mercedes сбил насмерть женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП
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