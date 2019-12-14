В Киеве молодая мама выбросилась из окна: подробности

В ночь на 14 декабря в Киеве из окна многоэтажного дома выпрыгнула женщина. По прибытию скорой помощи она уже была мертва.

Трагический инцидент произошел по адресу проспект Валерия Лобановского, 96. Вызов на линию экстренных служб поступил примерно в 03:50, сообщает "Информатор".

По данным правоохранителей, смерть наступила в результате падения из окна квартиры на десятом этаже, где 30-летняя женщина проживала со своей семьей.

В Киеве молодая мама выбросилась из окна 10-го этажа

На месте работали экипажи патрульной полиции, а также медики и следственно-оперативная группа. Правоохранители пытаются установить, что стало причиной такого поступка.

Отмечается, что у погибшей остался маленький ребенок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева, на бульваре Ярослава Гашека, 8 а, парень оставил записку и выпрыгнул из окна высотки. Прохожий услышал звук падения, а потом увидел возле дома тело без признаков жизни.

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