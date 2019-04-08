В Киеве лоб в лоб столкнулись трамваи: есть пострадавшие

В Киеве столкнулись два трамвая, следовавших по маршрутам №22 и №28, в результате чего пострадали трое пассажиров.

ЧП произошло у станции метро "Черниговская" вечером в понедельник, 8 апреля, сообщается на странице "Транспорт Києва" в Facebook.

На место происшествия прибыли две кареты скорой помощи,полиция и ремонтная служба. Пострадавших пассажиров в срочном порядке госпитализировали.

Как уточняет в Facebook Киев Оперативный, один из трамваев поворачивал налево в тот момент, когда в него влетел встречный состав, который двигался прямо. Обстоятельства ДТП пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве столкнулись два трамвая №33 и №23, в результате чего пострадала 65-летняя пассажирка.

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