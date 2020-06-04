В Броварах Киевской области неожиданно скончался ветеран антитеррористической операции Виталий Демешко.

Его мать Анжела Демешко считает, что в смерти сына виноваты врачи. Прокуратура начала расследование, сообщает ТСН.

В Броварах мать ветерана АТО обвинила врачей в смерти сына Кадр ТСН

Бывший боец попал в Броварскую районную больницу с переломом ноги, а умер от энцефалита, пояснила она.

Во время подготовки к операции у него обнаружили клеща. Его удалили и успешно провели операцию. Через неделю состояние здоровья мужчины резко ухудшилось: поднялась температура, а затем его начало парализовать.

По словам женщины, врачи не смогли поставить диагноз. Тогда она обратилась к директору другой больницы, которая помогает воинам АТО, а тот запросил результаты компьютерной томографии, но как выяснилось, ее не делали.

В Броварах мать ветерана АТО обвинила врачей в смерти сына Кадр ТСН

"Меня удивило, что пациент столько времени находился в реанимационном отделении без компьютерной томографии. Когда они подали через некоторое время результаты компьютерной томографии, я сказал, что сомневаюсь относительно диагноза, который был указан в справке", – отметил Александр Кулик.

Он уточнил, что своевременное исследование дало бы возможность начать правильное лечение.

В Броварской больнице заявили, что поставили диагноз "тотальное поражение нервной системы".

Врач Григорий Павлин пояснил, что на протяжение 18 дней специалисты пытались понять, как остановить процесс, но они были бессильны.

В Броварах мать ветерана АТО обвинила врачей в смерти сына Кадр ТСН

Версию о клеще в больнице отрицают, а все анализы на вирусы давали негативный результат.

Анжела Демешко обратилась в местную прокуратуру, которая открыла уголовное производство. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Прилуцкой центральной городской больнице скончалась женщина с диагнозом COVID-19. Ее дочь обвинила в смерти матери лечащего врача.

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