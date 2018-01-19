"Педофил прятался рядом": подробности зверского нападения на ребенка в Киеве

В Киеве неизвестный напал в подъезде на 11-летнюю школьницу и стал ее душить. Однако девочка не только осталась жива, но и смогла отомстить своему мучителю, укусив его за руку.

Этот случай произошел 16 января, однако о нем стало известно только сейчас. Подробности происшествия "Обозревателю" рассказала мама школьницы Оксана (имена женщины и ребенка изменены).

Дочка все не поднималась

После уроков Лена подошла к подъезду своего дома на ул. Строителей в Днепровском районе и позвонила в домофон.

"Дочка по домофону попросила меня открыть дверь подъезда. Я спросила, нужно ли мне спуститься и взять у нее портфель, так как обычно он был тяжелый. Но Лена сказала, что портфель очень легкий, и она поднимется сама", – рассказала Оксана.

Случай произошел на улице Строителей

Случай произошел на улице Строителей

Женщина нажала кнопку входа, а сама стала дожидаться ребенка в коридоре на третьем этаже. Шло время, но девочка все не поднималась.

"Внезапно я услышала душераздирающий крик Лены, затем какую-то возню. Я распахнула дверь коридора которая с грохотом ударилась о стену и бросилась вниз", – вспоминает страшное мгновение мама девочки.

Спустившись, женщина увидела свою дочь, лежащую на полу. Быстро осмотрев ребенка и удостоверившись, что она не ранена, выбежала из подъезда, однако преступника и след простыл.

Схватил за капюшон

Позже Лена рассказала родителям жуткие подробности. Подходя к подъезду, девочка не заметила во дворе и рядом с домом никакого мужчины. Мама девочки считает, что "педофил прятался рядом с подъездом" и зашел в дом следом за ее дочкой.

"Когда Леночка начала подниматься по ступенькам, он схватил ее за капюшон и стащил вниз, после чего зажав шапкой рот и нос дочери сказал, что если она не будет кричать, он не сделает ей больно", – сказала Оксана.

Дальше нападавший начал тащить ребенка к выходу.

"В это время дочка смогла как-то выкрутиться, начала кричать и даже смогла укусить преступника. Видимо, крик девочки спугнул мужчину", – считает мать.

По словам женщины, нападавший скорее психически нездоровый человек. "Странно, почему он не попытался усыпить ребенка, а тащил к выходу, где его могли заметить жильцы дома", –рассуждает Оксана.

Мама девочки говорит, что в результате нападения ее ребенок не получил каких-либо травм, явных психологических расстройств у девочки также не наблюдается.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве "Обозревателю" сообщили, что в Днепровском управлении полиции есть заявление от матери девочки.

"Ситуация внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений о правонарушениях. Устанавливаются все обстоятельства инцидента и по окончанию проверки будет предоставлена правовая квалификация этому происшествию", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что в день нападения на школьницу, в Киеве случилось аналогичное преступление. В Деснянском районе, на улице Бальзака, 14 неизвестный набросился на девушку в лифте и начал ее душить. Фото подозреваемого было выложено в сеть. Лена видела эти фото, но, по ее словам, на нее напал другой человек.

Как защитить ребенка от преступников

В управлении ювенальной превенции Нацполиции "Обозревателю" рассказали, что больше всего преступлений в отношении детей происходит во второй половине дня, когда ученики возвращаются со школы домой.

В это время школьники пребывают не в поле зрения родителей и учителей, к тому же многие из них не спешат идти домой и могут пойти погулять в малолюдные места: на территорию строек, парков.

Преступники выслеживают одиноко гуляющих детей. Потенциальную жертву злоумышленники выбирают по наличию ценных предметов: дорогие мобильные телефоны, золотые украшения.

В случае если ребенок видит, что за ним идет подозрительный человек, нужно подойти к кому-нибудь из взрослых: таксистам, продавцам, просто прохожим на улице, а лучше к работнику полиции. В случае нападения, ребенку нужно громко кричать – это привлечет внимание прохожих.

Бывают случаи нападения педофилов на детей в кабине лифта, так как находясь у порога своего дома, ребенок расслаблен и теряет бдительность. Поэтому правоохранители советуют детям не заходить в лифт с незнакомыми мужчинами.