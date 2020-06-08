Главная Новости
8 июня • обновлено в 14:45
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

Умерла известная киевская журналистка Богдана Костюк

4.1т
Читать материал на украинском

В Киеве на 56-м году жизни скончалась журналистка "Радио Свобода" Богдана Костюк.

Как сообщает издание, женщина умерла в больнице после тяжелой болезни.

Богдана Костюк

Богдана Костюк

Facebook Татьяны Кагуй

Накануне Богдана Костюк опубликовала в Facebook фото из окна больницы и написала, что ей стало лучше (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Костюк работала на "Радио Свобода" с 1995 года, была парламентским корреспондентом восьми созывов. В последние годы занималась волонтерской деятельностью, поддерживала украинскую армию.

В ленте журналистки много прощальных сообщений от коллег и знакомых.

"Богдана была и останется в моей памяти светлым и отзывчивым человеком, готовым всегда прийти на помощь", – пишет Сергей Руденко.

"Богдана Костюк – светлый, отзывчивый человек, настоящий друг, до последних дней сохраняла в себе удивительную, почти детскую веру в хороших людей, которым нужно помогать и которые тебе помогут", – отмечает Виталий Портников.

Умерла известная киевская журналистка

Скриншот Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве умер известный украинский журналист Борис Клименко.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Киев
Теги
умер журналист смерть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
0
Смешно
0
Интересно
14
Печально
1
Трэш
Кияни

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 27 462.

    Вылечились: 12 195. Умерли: 797.

  • В мире заболели более 7 млн человек, погибли – больше 406 тысяч.

  • Эпицентры коронавируса в Украине опять переместились: названы регионы.

  • Еще одна страна победила коронавирус: там не осталось ни единого больного.

  • Ученые выяснили, где в доме может жить коронавирус и назвали самые опасные места.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги