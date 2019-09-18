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18 сентября • обновлено в 19:57
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/ Новости Киева

"Террориста" с моста Метро задержали: стали известны требования стрелка

15.9т Читать материал на украинском

В Киеве задержали военного Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

После операции спецподразделений КОРД и Альфа мужчина добровольно сдался, не оказывая сопротивление, передают очевидцы ЧП.

Вскоре эту информацию подтвердил и глава МВД Арсен Аваков.

Как сообщил "Типичный Киев" в Facebook, в процессе переговоров мужчина требовал от руководителей государства "прекратить капитуляцию" на Донбассе.

Мужчина сдался после того, как спецподразделения СБУ, прикрываясь БТРами, начали двигаться по мосту в его сторону. Сперва Белько даже открыл огонь по силовикам, однако обошлось без пострадавших.

До этого правоохранители пытались связаться с ним, передав ему то ли рацию, то ли телефон, сообщали очевидцы.

Выяснилось, что полиция планирует открыть производство по статье "подготовка к террористическому акту".

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Andria Viktor
Andria Viktor
Планка упала,не удивительно в наше смутное время,жизнь не цениться.
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Serov Oleg
Serov Oleg
зинка самогонщица очнулась...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
И дать Семенович украинское гражданство.....
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