"Террориста" с моста Метро задержали: стали известны требования стрелка

В Киеве задержали военного Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
После операции спецподразделений КОРД и Альфа мужчина добровольно сдался, не оказывая сопротивление, передают очевидцы ЧП.
Вскоре эту информацию подтвердил и глава МВД Арсен Аваков.
Как сообщил "Типичный Киев" в Facebook, в процессе переговоров мужчина требовал от руководителей государства "прекратить капитуляцию" на Донбассе.
Мужчина сдался после того, как спецподразделения СБУ, прикрываясь БТРами, начали двигаться по мосту в его сторону. Сперва Белько даже открыл огонь по силовикам, однако обошлось без пострадавших.
До этого правоохранители пытались связаться с ним, передав ему то ли рацию, то ли телефон, сообщали очевидцы.
Выяснилось, что полиция планирует открыть производство по статье "подготовка к террористическому акту".
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