"Террориста" с моста Метро задержали: стали известны требования стрелка

В Киеве задержали военного Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

После операции спецподразделений КОРД и Альфа мужчина добровольно сдался, не оказывая сопротивление, передают очевидцы ЧП.

Вскоре эту информацию подтвердил и глава МВД Арсен Аваков.

Как сообщил "Типичный Киев" в Facebook, в процессе переговоров мужчина требовал от руководителей государства "прекратить капитуляцию" на Донбассе.

Мужчина сдался после того, как спецподразделения СБУ, прикрываясь БТРами, начали двигаться по мосту в его сторону. Сперва Белько даже открыл огонь по силовикам, однако обошлось без пострадавших.

До этого правоохранители пытались связаться с ним, передав ему то ли рацию, то ли телефон, сообщали очевидцы.

Выяснилось, что полиция планирует открыть производство по статье "подготовка к террористическому акту".

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