Связали и ограбили: под Киевом совершили налет на дом бизнесмена

В селе Артемовка под Киевом группа злоумышленников ворвалась в дом местного предпринимателя и ограбила его.

Как сообщает пресс-служба полиции области, преступники связали хозяина дома и его жену, после чего похитили крупную сумму денег, ценности и автомобиль Lexus.

В результате совместными усилиями уголовной полиции и КОРДа злоумышленников удалось задержать.

Новости В Украине объявили в розыск одиозного бизнесмена

Задержание преступников

Преступниками оказались трое иностранцев, 33, 41 и 43 лет, которые уже собирались покинуть территорию Украины. При себе у них были награбленные ценности

По месту проживания злоумышленников полицейские провели обыск. В ходе копы обнаружили целый арсенал с пистолетами, автоматами и гранатами.

Если вину задержанных докажут, им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Именно такое наказание предусматривается частью 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле текущего года в Фастове Киевской области неизвестные застрелили главу одного из фермерских хозяйств. Погибшему было 42 года.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram