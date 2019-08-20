Связали и ограбили: под Киевом совершили налет на дом бизнесмена

В селе Артемовка под Киевом группа злоумышленников ворвалась в дом местного предпринимателя и ограбила его.
Как сообщает пресс-служба полиции области, преступники связали хозяина дома и его жену, после чего похитили крупную сумму денег, ценности и автомобиль Lexus.
В результате совместными усилиями уголовной полиции и КОРДа злоумышленников удалось задержать.
Задержание преступников
Преступниками оказались трое иностранцев, 33, 41 и 43 лет, которые уже собирались покинуть территорию Украины. При себе у них были награбленные ценности
По месту проживания злоумышленников полицейские провели обыск. В ходе копы обнаружили целый арсенал с пистолетами, автоматами и гранатами.
Если вину задержанных докажут, им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Именно такое наказание предусматривается частью 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле текущего года в Фастове Киевской области неизвестные застрелили главу одного из фермерских хозяйств. Погибшему было 42 года.
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