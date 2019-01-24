Стреляли, били и рубили топором: в Киеве песчаная мафия напала на журналистов

В четверг, 24 января, в Киеве было совершено нападение на съемочную группу программы "Стоп коррупции".

Об этом в Facebook сообщил журналист Роман Бочкала. По его словам, причиной стало расследование незаконной добычи песка на Выдубичах по адресу: ул. Промышленная, 4.

"Журналисты, вместе с двумя правозащитниками, прибыли на точку, где грабят песок. Там их встретили вооруженные молодые люди, которые обеспечивали проезд грузовикам с награбленными недрами", – рассказал Бочкала.

Facebook Роман Бочкала

Отмечается, что нападавшие прыснули газом в лицо журналисту, повалили на снег и начали бить. "Была стрельба и угрозы, что в следующий раз убьют. Автомобиль, на который активисты привезли журналистов, порубили топором. В буквальном смысле. Разбили стекло в дверях", – поделился Бочкала жуткими подробностями.

Facebook Роман Бочкала

Facebook Роман Бочкала

Facebook Роман Бочкала

Facebook Роман Бочкала

По его данным, членам съемочной группы были нанесены телесные повреждения – у журналиста выбит зуб, у оператора – гематома на затылке и провалы в памяти.

Facebook Роман Бочкала

Facebook Роман Бочкала

Отмечается, что нападавшие забрали сумку с документами и деньгами одного из избитых. Полицией Киева был объявлен план-перехват преступников.

В пресс-службе ГО "Стоп коррупции" раскрыли личность нападавшего. Им оказался киевский псевдоактивист Михаил Бурда.

По словам свидетелей, с ним были еще 11 мужчин, которые приехали на трех автомобилях.

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