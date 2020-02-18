Стало известно, сколько Киев сэкономил на "мосту Кличко"

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на строительстве пешеходно-велосипедного моста в столице власть сэкономила – всего мост обошелся в 306 миллионов гривен.

Как он отметил на своей странице в Facebook, по предварительным расчетам, на весь комплекс работ и объектов предусматривалась сумма почти 420 миллионов. То есть город сэкономил более 100 миллионов гривен.

"И только теперь город окончательно рассчитается уже за все работы. Как я говорил, мы не перечисляли всех средств сразу, дожидаясь выводов экспертов. Поэтому, наслаждайтесь прогулками нашим замечательным мостом, он – "чистый". Мне неприятно, что такой хороший знаковый объект сделали инструментом политической борьбы против меня как мэра. Но мне приятно, что киевляне его называют "мостом Кличко", – написал мэр.

Он пояснил, что ему часто упрекают, мол пешеходно-велосипедный мост опасен и не нужен, а деньги на него якобы "украли".

"Так вот, я еще во время открытия моста сказал, что всю документацию по строительству мы передаем (как собственно и в других объектах, что сводим) в Институт судебных экспертиз, в Государственную аудиторскую службу, в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Мы получили выводы экспертиз всех трех структур. И они свидетельствуют не о хищении, а даже – об экономии средств!", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко показал, как идет строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода.

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