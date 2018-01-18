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Сожжение флага РФ в Киеве: журналист жестко поставил на место россиян

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Сожжению российского флага на митинге возле Верховной Рады в Киеве удивляться не стоит после всех преступлений, которые совершили россияне.

Об этом заявил журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook.

"Видео с пылающим триколором может стать очень полезным для граждан РФ. Именно так они смогут понять, что чувствуют украинцы, когда россияне срывали наши флаги в оккупированном Крыму и Донбассе", - написал он.

Также Роман привел примеры, что РФ за флаг Украины убивает и лишает свободы.

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"Приговор Владимиру Балаху в Крыму - за флаг Украины. Такой статьи в УК РФ нет, поэтому провели как незаконное хранение патронов. Сенцов тоже сидит за Украину, хотя в приговоре "терроризм", - подчеркнул Цимбалюк.

Кроме того, он отметил, что российские оккупанты зверски убили за флаг Украины депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака и шестнадцатилетнего школьника Степана Чубенко.

"Поэтому удивляться горящему триколору в Киеве не надо", - подытожил журналист.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российские нацболы сняли на видео сожжение флага Украины.

Место
УкраинаКиев
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