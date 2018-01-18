Сожжение флага РФ в Киеве: журналист жестко поставил на место россиян

Сожжению российского флага на митинге возле Верховной Рады в Киеве удивляться не стоит после всех преступлений, которые совершили россияне.
Об этом заявил журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook.
"Видео с пылающим триколором может стать очень полезным для граждан РФ. Именно так они смогут понять, что чувствуют украинцы, когда россияне срывали наши флаги в оккупированном Крыму и Донбассе", - написал он.
Также Роман привел примеры, что РФ за флаг Украины убивает и лишает свободы.
"Приговор Владимиру Балаху в Крыму - за флаг Украины. Такой статьи в УК РФ нет, поэтому провели как незаконное хранение патронов. Сенцов тоже сидит за Украину, хотя в приговоре "терроризм", - подчеркнул Цимбалюк.
Кроме того, он отметил, что российские оккупанты зверски убили за флаг Украины депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака и шестнадцатилетнего школьника Степана Чубенко.
"Поэтому удивляться горящему триколору в Киеве не надо", - подытожил журналист.
Как сообщал "Обозреватель", ранее российские нацболы сняли на видео сожжение флага Украины.