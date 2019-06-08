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/Новости Киева

"Сливают г*вно в Днепр!" Сеть шокировало видео из Русановских садов

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В Киеве на Русановских садах неизвестное предприятие сливает огромные массы отходов в Днепр.

Об этом сообщил пользователь Игорь Гоша в Facebook, опубликовав соответствующее видео и координаты.

"Вот такое г*вно каждый день сливают в Днепр, а люди ходят на пляж и ловят рыбу!" - написал он.

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Пользователи сети выразили возмущение от увиденных кадров, добавив, что часто замечают "жирные пятна" в реке и "пену непонятного происхождения".

"Сливают г*вно в Днепр!" Сеть шокировало видео из Русановских садов
"Сливают г*вно в Днепр!" Сеть шокировало видео из Русановских садов
"Сливают г*вно в Днепр!" Сеть шокировало видео из Русановских садов
"Сливают г*вно в Днепр!" Сеть шокировало видео из Русановских садов
"Сливают г*вно в Днепр!" Сеть шокировало видео из Русановских садов

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Место
УкраинаКиев
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