"Сливают г*вно в Днепр!" Сеть шокировало видео из Русановских садов

В Киеве на Русановских садах неизвестное предприятие сливает огромные массы отходов в Днепр.

Об этом сообщил пользователь Игорь Гоша в Facebook, опубликовав соответствующее видео и координаты.

"Вот такое г*вно каждый день сливают в Днепр, а люди ходят на пляж и ловят рыбу!" - написал он.

Пользователи сети выразили возмущение от увиденных кадров, добавив, что часто замечают "жирные пятна" в реке и "пену непонятного происхождения".

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