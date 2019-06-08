"Сливают г*вно в Днепр!" Сеть шокировало видео из Русановских садов

В Киеве на Русановских садах неизвестное предприятие сливает огромные массы отходов в Днепр.
Об этом сообщил пользователь Игорь Гоша в Facebook, опубликовав соответствующее видео и координаты.
"Вот такое г*вно каждый день сливают в Днепр, а люди ходят на пляж и ловят рыбу!" - написал он.
Пользователи сети выразили возмущение от увиденных кадров, добавив, что часто замечают "жирные пятна" в реке и "пену непонятного происхождения".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аннексированном Крыму назрела новая катастрофа из-за России. Активисты подняли панику из-за того, что оккупанты убивают курорт.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал