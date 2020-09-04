"След ФСБ" оказался фейком, а из синагоги выманил знакомый. Интервью с главой полиции Киева о похищениях бизнесменов

Похищение бизнесмена в центре столицы вызвало большой резонанс – мужчину с перебитыми ногами преступники больше недели держали в заброшенном доме в Фастовском районе.

Новые подробности об этом и о других подобных преступлениях в интервью OBOZREVATEL рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

– В последнее время в столице произошло несколько резонансных похищений. Что требовали преступники?

– Все похищения, с которыми мы сталкивались в Киеве, связаны с финансовыми вопросами. Или вымогательство в чистом виде у тех, кто имеет деньги, или нерешенные финансовые споры – как это было в последнем случае. Люди были партнерами, потом у них возникли нерешенные вопросы и один из бизнесменов решил таким образом "исправить ситуацию".

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Фото НПУ

– Вы о похищении возле синагоги Бродского?

– Да, о похищении, которое произошло 21 августа. Жена бизнесмена обратилась в полицию утром следующего дня, так как поначалу не было явных обстоятельств считать исчезновение ее мужа похищением.

– Супруга не знала, с кем будет встречаться ее муж?

– Я не могу сейчас озвучивать все, что известно, так как идет следствие, но мужчина не говорил жене, с кем собирается встретиться. Поэтому нам пришлось идти не от заказчика и мотивов, а опираясь на видео с камер наблюдения. Потом, когда мы установили людей, провели НСРД (негласные следственные розыскные действия – Ред.), тогда уже вышли на версию, которая впоследствии подтвердилась.

Мы поняли, что это не "просто" исчезновение. Поняли в первую очередь благодаря системе видеонаблюдения "Безопасный город", которую мэрия вместе с полицией продолжает внедрять.

Установили автомобиль, на котором увезли мужчину, хотя там были заменены номерные знаки. И это дало нам первые ниточки, потянув за которые мы начали распутывать этот клубок.

Похищение бизнесмена произошло в центре Киева возле синагоги имени Лазаря Бродского. Фото: Facebook Chief rabbi of Ukraine – Главный Раввин Украины

– А когда вышли непосредственно на преступников?

– Уже через несколько дней полицейские установили несколько лиц, которые принимали участие в похищении человека – это водитель автомобиля, человек, который заманивал потерпевшего и, кстати, был с ним знаком... Потом определили личности и других преступников: тех, кто перевозил похищенного и кто охранял на первом адресе.

Бизнесмена вывезли за Киев, а оттуда он попытался сбежать – выпрыгнул со второго этажа и сломал се6е ноги.

Потом были установлены люди, которые выезжали в то место, где мы впоследствии нашли похищенного мужчину. Кто его стерег, кто привозил продукты и так далее.

На 5-6 день мы с большой долей вероятности установили место, где могли удерживать заложника. Но мы не имели права на ошибку. Ведь на тот момент еще не понимали мотивов похищения, не знали, как могут действовать преступники и так далее.

Потому нам понадобилось еще несколько дней, чтобы все проверить. Там ходили наши сотрудники, использовали технические средства... Нельзя было допустить "удара в штангу": зашли, а человека нет. И когда мы поняли, что потерпевший находится именно в том доме, тогда провели операцию по его освобождению и, соответственно, задержанию членов преступной группы.

– Где удерживали киевского бизнесмена?

- В Киевской области, в Фастовском районе. Хутор за селом, а дальше – лес. В одном из брошенных домов и прятали мужчину.

– Почему именно в этом месте?

– У одного из похитителей там жила бабушка, он хорошо знал те места. Понимал, что там удобно: место глухое, не привлечешь внимание.

– В каких условиях находился человек?

– Это брошенный дом в нежилом состоянии. Мужчину держали в небольшой комнате: сырые стены, голый пол и брошенный на него матрас. Больше ничего. Кушать и справлять естественные нужды человеку приходилось в одном помещении.

На заложника надевали наручники, избивали. А во время попытки бегства по нему стреляли.

И несмотря на то, что из травматического оружия – ранения есть.

Похищенного мужчину держали в заброшенном доме в одном из сел Фастовского района Киевской области. Фото: Facebook Георгия Логвинского

– Сколько преступников задержали там, на месте?

– Были задержаны шесть человек. Пятерых взял "Корд" – там, где удерживали похищенного мужчину, а одного – заказчика – уже в Киеве.

Заказчик заплатил за похищение своего бывшего бизнес-партнера, а после достижения определенного результата обещал выплатить вторую часть "транша".

Но был еще один человек, который непосредственно организовывал это преступление: подбирал исполнителей, автомобили, место и время похищения.

– Скажите, преступники получили то, что хотели?

– Нет, от похищенного мужчины они ничего не добились. Он не передал им никаких денег или ценностей, не переписал активы. Такого не произошло, хотя они этого и хотели.

Похитителей бизнесмена задержал полицейский спецназ. Скриншот из видео полиции

– Преступники не боялись, что у их заложника со сломанными ногами может серьезно ухудшиться здоровье? Может произойти, например, заражение крови и это сорвет их план?

– А похитители оказали ему достаточно квалифицированную помощь. Это был или медик, или человек, имеющий достаточный опыт.

Там не просто "помазали зеленкой" – все было аккуратно, грамотно, был наложен гипс и т.д. Но в больницу человека точно никто не возил. Сейчас полицейские уточняют все обстоятельства и кто именно "поработал" с заложником.

Но ноги у заложника выглядели не очень хорошо. Они опухли, были кровавые волдыри…

И когда спецназовцы во время освобождения увидели состояние мужчины, сразу вызвали скорую помощь и отвезли в больницу.

В остальном заложник был настроен, скажем так, достаточно бодро.

Похищенному бизнесмену потребовалась неотложная помощь. Скриншот из видео полиции

– Я слышала, что похитители не закрывали свои лица, общаясь с заложником. Его не собирались оставлять в живых?

– Я не могу прокомментировать, это пока что допущение. Если в ходе следствия будет установлено, что они готовились его потом убить, этому будет дана соответствующая квалификация. К тому же бизнесмен знал и заказчика похищения, и организатора. Вот такая ситуация. Всё возможно.

– Когда мужчину освободили, что он сказал?

– Я видел запись с нашлемных камер нашего спецподразделения и слышал слова "кордовцев": "Заложник у нас". А уже позднее освобожденный мужчина эмоционально поблагодарил парней.

После освобождения заложника сразу увезли в больницу. Скриншот из видео полиции

– Хорошо, что человек жив и, надеюсь, в ближайшее время пойдет на поправку. Страшно представить, если бы его освободили не через восемь дней, а позже.

– Знаете, восемь дней – это пока наш рекорд. Предыдущий заложник, тоже бизнесмен, провел в подвале две недели. А еще один человек вообще пробыл в плену восемь месяцев (похищение топ-чиновника "Укрзализныци" Валерия Людмирского произошло в 2016 году – Ред.).

– По поводу июльского похищения Сергея Ткаченко. Говорили, что это чуть ли не ФСБ открыто выкрала бизнесмена в центре Киева.

– Его выкрали в Шевченковском районе Киева, а удерживали в Голосеевском. Похитители – граждане Украины, среди которых были и ранее судимые. Там тоже финансовый мотив – бизнесмен активно судится с Россией, у него активы в Крыму, в Севастополе.

Не знаю, как появилась эта фейковая история, что причастны сотрудники ФСБ, но интернет гудел. Потом стали говорить, что "бородачей"-похитителей просто выдворили из Украины. Но люди спутали два абсолютно разных дела: выдворили граждан РФ, не имеющих отношение к этому похищению – в их случае было нарушение миграционного законодательства.

1 июля в Киеве из салона красоты "Асса" похитили Сергея Ткаченко – одного из акционеров ООО "Севастопольский судоремонтный завод "Южный", имущество которого находится на территории временно оккупированного Крыма. Скриншот из видео камеры наблюдения

– Да, версии гуляли разные – еще утверждали, что Ткаченко выкрали чеченцы, дагестанцы и т.д., указывали на колоритную внешность похитителей... То есть, сейчас говорить об этнической преступности применительно к данным преступлениям нет оснований?

– В последнее время у нас не было похищений гражданами других стран.

Валерий Людмирский был похищен 18 июля 2016 г. Его 8 месяцев удерживали в заложниках ради выкупа в 10 миллионов евро. Полиция нашла и освободила его в марте 2017 года. Коллаж

– Обычно мы узнаем о похищении или после того, как родные поднимут шум, или уже после успешной спецоперации по освобождению. Вот за июль-август произошло два резонансных случая.

– Знаете, каждую неделю на номер 102 поступают сообщения о том, что похитили человека. Причем звонят не только родственники – бывает, что кто-то из окна увидит, как человека бросили в автомобиль и сразу постит в соцсетях, набирает полицию. Правоохранители, конечно, сразу же реагируют. Но в подавляющем большинстве случаев это оказывается не похищением.

Бывают глупые розыгрыши. Бывает, что работают другие правоохранительные органы, сотрудники которых проводят на улице задержание. Но могу сказать точно: на сегодняшний день нераскрытых похищений людей в Киеве нет.

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