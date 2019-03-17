Шулявский мост закрыт: Кличко озвучил сроки строительства

Работы по возведению нового Шулявского путепровода продлятся 17 месяцев.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Facebook. По его словам, в ночь на 17 марта начались работы по демонтажу путепровода. А старт строительства нового моста планирутся в апреле.

"До конца года должен быть осуществлен большой объем работ по возведению этого объекта. Для этого нам также нужно снести часть цеха номер 5 завода "Большевик". Там будет построена новая часть транспортной развязки. По оценкам специалистов, работы по возведению нового путепровода продлятся 17 месяцев. Общая их стоимость – около 1 млрд гривен. Это будет современный объект транспортной инфраструктуры столицы. Также на новом путепроводе обустроим и велодорожки", – отметил Кличко.

По его словам, в Киеве требуют ремонта более 70 мостов и путепроводов, находящихся в предаварийном состоянии.

"И мы постепенно обновляем их. Но на это нужны колоссальные средства и время. Поскольку в содержание городской инфраструктуры десятилетиями не вкладывали денег. По поводу Шулявского путепровода, мы извиняемся за те неудобства, которые будут испытывать киевляне во время его ремонта. Но по-другому такие масштабные работы не делается", – подытожил Кличкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропускная способность путепровода после ремонта увеличится на 20%. Местные чиновники уверяют – объездные пути продумали, общественный транспорт отправят другими маршрутами, поэтому коллапса в городе не будет.

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