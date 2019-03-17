|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

Шулявский мост закрыт: Кличко озвучил сроки строительства

1.8тЧитать материал на украинском

Работы по возведению нового Шулявского путепровода продлятся 17 месяцев.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Facebook. По его словам, в ночь на 17 марта начались работы по демонтажу путепровода. А старт строительства нового моста планирутся в апреле.

"До конца года должен быть осуществлен большой объем работ по возведению этого объекта. Для этого нам также нужно снести часть цеха номер 5 завода "Большевик". Там будет построена новая часть транспортной развязки. По оценкам специалистов, работы по возведению нового путепровода продлятся 17 месяцев. Общая их стоимость – около 1 млрд гривен. Это будет современный объект транспортной инфраструктуры столицы. Также на новом путепроводе обустроим и велодорожки", – отметил Кличко.

Новости
На работу в 3 раза дольше: в Киеве объяснили, чем грозит закрытие Шулявского моста

По его словам, в Киеве требуют ремонта более 70 мостов и путепроводов, находящихся в предаварийном состоянии.

"И мы постепенно обновляем их. Но на это нужны колоссальные средства и время. Поскольку в содержание городской инфраструктуры десятилетиями не вкладывали денег. По поводу Шулявского путепровода, мы извиняемся за те неудобства, которые будут испытывать киевляне во время его ремонта. Но по-другому такие масштабные работы не делается", – подытожил Кличкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропускная способность путепровода после ремонта увеличится на 20%. Местные чиновники уверяют – объездные пути продумали, общественный транспорт отправят другими маршрутами, поэтому коллапса в городе не будет.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
6
Смешно
6
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Северг Олег
Северг Олег
Безрукие хохлы ни на что не способны. Разве что на "разобрать" Разбирать это к хохлам а строить это к русским.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "Но по-другому такие масштабные работы не делается", – подытожил Кличкой" Обоз гоните к чертям ваших корректоров и редакторов. В одном предложении сделать две ошибки для, как я слышал, лидирующего новостного сайта - это ребята перебор.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Шулявский - не Крымский! Не шо-нибудь и не абы-как! Тут на постройку годы нужны - и миллиарды! :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Блоги / мнения