Секретарь Киевсовета подал в отставку

В понедельник, 29 июля, заместитель мэра Киева и секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив подал в отставку.

Об этом он заявил в комментарии LB.ua, отметив, что написал заявление о сложении полномочий секретаря Киевсовета в связи с тем, что он возглавит киевскую городскую организацию партии "Европейская солидарность" для подготовки к местным выборам.

"Еще когда мэр подавал меня на должность секретаря, у меня была договоренность, что как только у меня будет конфликт интересов, я напишу заявление о сложении полномочий. Что я и сделал сегодня", – рассказал Прокопив.

Владимир Прокопив КиевВласть

Отметим, мэр Киева Виталий Кличко заявление, которое должно быть зачитано на следующем заседании горсовета, пока не подписал.

Прокопив два раза избирался депутатом Киевсовета. Должность секретаря он занимал с 1 декабря 2015 года.

На досрочных выборах в Верховную Раду баллотировался от "Европейской солидарности" по округу №211 в Киеве, но в новый парламент не прошел.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве уволили главу Дарницкой районной администрации Сергея Леваду и главу Деснянской РГА Геннадия Заболотного.

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