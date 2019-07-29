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Секретарь Киевсовета подал в отставку

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В понедельник, 29 июля, заместитель мэра Киева и секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив подал в отставку.

Об этом он заявил в комментарии LB.ua, отметив, что написал заявление о сложении полномочий секретаря Киевсовета в связи с тем, что он возглавит киевскую городскую организацию партии "Европейская солидарность" для подготовки к местным выборам.

"Еще когда мэр подавал меня на должность секретаря, у меня была договоренность, что как только у меня будет конфликт интересов, я напишу заявление о сложении полномочий. Что я и сделал сегодня", – рассказал Прокопив.

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Владимир Прокопив

Владимир Прокопив

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Отметим, мэр Киева Виталий Кличко заявление, которое должно быть зачитано на следующем заседании горсовета, пока не подписал.

Прокопив два раза избирался депутатом Киевсовета. Должность секретаря он занимал с 1 декабря 2015 года.

На досрочных выборах в Верховную Раду баллотировался от "Европейской солидарности" по округу №211 в Киеве, но в новый парламент не прошел.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве уволили главу Дарницкой районной администрации Сергея Леваду и главу Деснянской РГА Геннадия Заболотного.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Владимир Прокопив
Место
Украина Киев
Теги
Киевсовет Киев
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