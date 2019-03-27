"С Новым годом!" Киев среди весны засыпало снегом. Фото и видео

В среду, 27 марта, в Киеве выпало большое количество снега, что вызвало недоумение и замешательство среди горожан.

В последние дни марта погода в столице стояла теплая, однако над городом пронесся циклон, о котором предупреждала народный синоптик Наталья Диденко.

"Вдруг кто не спит с киевлян и захочет перед наступающей весной еще раз поиграть в снежки, раз пять упасть на скользкой подмерзлой дороге, чтобы текли слезы от ледяного ветра, чтобы на фоне фонаря сфотографировать немного метели, чтобы потрясти из кустов мокрый снег, чтобы залепило глаза – можете уже подтягиваться на улицу. В Киев приближается снег!" – написал она в Facebook.

Метеоролог также опубликовала погодную карту, на которой показано приближение циклона на Украину.

"Зону снега сейчас хорошо видно на радаре. И она неуклонно приближается к столице. Так что у кого еще зимняя резина - тот молодец. Остальным - крепкие лыжные ботинки, перчатки, снова толстые шапки, пуховики, носовые платочки в карман", – отметила Диденко.

При этом на выходные, 30-31 марта по прогнозу в Киеве уже будет +12+14.

Циклон над Украиной

Добавим, что киевляне были очень удивлены неожиданно выпавшему снегу, о чем писали в соцсетях и делились фото.

"Хорошая весенняя шутка от природы", "С Новым годом!", "Неожиданно", "Серьезно?" – подписывали фото со снегом пользователи сети.

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве Fdacebook\Владимир Каревин

Снег в Киеве Fdacebook\Ольга Онищук

Снег в Киеве Fdacebook\Светлана Гурьянова

Снег в Киеве Fdacebook\Ирина Пехенько

Снег в Киеве Fdacebook\Ирина Пехенько

Снег в Киеве Fdacebook\Александра Мамончик

Снег в Киеве Fdacebook\Регина Вертеба

Снег в Киеве Fdacebook\Оксана Шевченко

Снег в Киеве Fdacebook\Анна Тищенко

Снег в Киеве Fdacebook\Оксана Шустенко

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили о резком похолодании в Украине.

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