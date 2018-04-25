"Развалят бульдозером": ромы Киева заявили об угрозах от людей в форме

В Киеве жители стихийного ромского поселения на Троещине заявили, что от них требуют срочного выселения, угрожая полным уничтожением лагеря.

Об этом "Радио Свобода" рассказала жительница поселения Вера Маковая. По ее словам, в минувшую пятницу, 20 апреля, к ним пришли более десяти молодых мужчин, часть из которых была в полицейской форме.

"Сказали, пятница придет (27 апреля. - Ред.) - возьмут трактор, бульдозер, и развалят нас (Поселение. - Ред.)", - сказала женщина.

Отмечается, что сейчас в поселении в самодельных зданиях из фанеры живут люди разного возраста, в частности, дети.

radiosvoboda.org

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