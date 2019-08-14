Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

Работают даже ночью: Кличко отчитался о ремонте Борщаговского моста

2.5т Читать материал на украинском

Ремонт Борщаговского путепровода идет по графику. Работы на объекте не прекращаются и ночью. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

Работают даже ночью: Кличко отчитался о ремонте Борщаговского моста

"Уже установили новые балки, которые будут основой новой проезжей части моста. Следующий этап – устройство монолитной плиты и гидроизоляции. Параллельно продолжаются работы по сварке трамвайных рельсов для их последующего монтажа. Потому главная задача – до конца сентября восстановить трамвайное движение", – отметил Кличко .

По его словам, уже к концу 2019 года планируют восстановить движение авто по обновленной части путепровода. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
а до конца сентября боксер еще останется? чета сумлеваюсь)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...