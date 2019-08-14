Работают даже ночью: Кличко отчитался о ремонте Борщаговского моста

Ремонт Борщаговского путепровода идет по графику. Работы на объекте не прекращаются и ночью. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

"Уже установили новые балки, которые будут основой новой проезжей части моста. Следующий этап – устройство монолитной плиты и гидроизоляции. Параллельно продолжаются работы по сварке трамвайных рельсов для их последующего монтажа. Потому главная задача – до конца сентября восстановить трамвайное движение", – отметил Кличко .

По его словам, уже к концу 2019 года планируют восстановить движение авто по обновленной части путепровода. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

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