"Премиум-доставка": загадочный голый курьер явился в вуз Киева. Видео 18+

В сети появилось новое видео с обнаженным курьером одной из известных компаний по доставке еды. В этот раз парня заметили в Национальном медицинском университете имени Богомольца в Киеве.

Роликом поделился Telegram-канал Perepichka News. Курьер службы доставки, одетый в белые миниатюрные стринги, появился во время пар в одной из аудиторий с сумкой.

Скрин видео

На ролике запечатлено, как парень без смущения рассказывает преподавателю о доставленном заказе.

Напомним, недавно парня в стрингах, который прогуливался по улице с курьерской сумкой, заметили на Крещатике.

После этого он почти голышом принес еду прямо в аудиторию Киевского политехнического института, назвав это "премиум-доставкой". Курьера также увидели в Национальном авиационном университете.

Выяснилось, что курьер – киевский пранкер, подписанный в соцсети как pava_us.

instagram.com/pava_us

instagram.com/pava_us

instagram.com/pava_us

instagram.com/pava_us

instagram.com/pava_us

instagram.com/pava_us

instagram.com/pava_us

instagram.com/pava_us

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве на улице Бориспольская (Дарницкий район) заметили полуголую женщину, разгуливающую по улицам. Она пританцовывала и крутилась на одном месте.

Также в столице на ул. Елены Телигы неизвестная обнаженная женщина легла посреди дороги, а потом начала приставать к водителям проезжающих авто.

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