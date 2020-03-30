Появились расценки за платную обсервацию прилетевших с Бали украинцев: сколько стоит

Прилетевшим с Бали украинцам предложили два варианта прохождения обсервации – бесплатный в отеле "Козацький" и платный в отеле "Пуща Конгресс".

Отель "Пуща Конгресс"

Как написала в Facebook пассажирка самолета Екатерина Яшина, питание в отеле "Козацький" стоит около 1000 грн с человека в день, а условия оставляют желать лучшего (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

"Отопления нет, кондиционеры на отопление не работают, пишут, что в комнатах очень холодно, комната размером с кровать, Wi-Fi не во всех номерах. Закрыли их там на 14 дней, из номера вообще не будут выпускать, еду ставят под дверь", – отметила она.

Проживание в "Пуща Конгресс" стоит 10 478 грн за 14 дней обсервации и около 700 грн в день за еду с человека.

Facebook Екатерины Яшиной

"Номера получше, Wi-Fi вроде есть, есть балкон", – добавила Яшина.

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