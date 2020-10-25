В Киеве Кличко набрал 50,2%, его партия 'Удар' – 22%

На выборах киевского городского головы побеждает действующий мэр Виталий Кличко. Наибольшее количество голосов на выборах в Киевсовет получила партия Виталия Кличко – "УДАР". Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола.

Действующий мэр Киева Виталий Кличко, выдвинутый партией "Удар", занимает первое место на выборах Киевского городского головы с результатом 50,2%.

Ближайший оппонент Александр Попов (ОПЗЖ) приобретает 8,9%. На третьем месте – Сергей Притула ("Голос", 8,5%), на четвертом – Ирина Верещук ("Слуга народа", 7,9%).

На выборах в Киевский городской совет первое место с результатом 22% занимает партия "УДАР". Второе место – "Европейская солидарность", 18,3%. Третье с результатом 10% в "Слуги народа". Также пятипроцентный барьер преодолевают "Голос" (7,5%) и "Единство" (6,1%).

Экзитпол проведен по заказу партии "УДАР" Институтом развития города.