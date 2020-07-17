"Слуги народа" перекроили Киевщину: как будет выглядеть область

Приняв проект постановления № 3650, 17 июля Верховная Рада создала в Киевской области 7 укрупненных районов вместо 25 существующих сейчас.

Голоса в поддержку админреформы, поделившей Украину на 136 районов, обеспечила фракция “Слуга народа” (238 голосов) и лояльные к ней внефракционные депутаты (6 голосов), а также представители групп "Довіра" (8 голосов) и "За майбутнє" (11 голосов).

В Киевской области созданы:

Белоцерковский район (с административным центром в Белой Церкви);

Бориспольский район (с центром в Борисполе);

Броварской район (с центром в Броварах);

Бучанский район (с центром в Буче);

Вышгородский район (с центром в Вышгороде);

Обуховский район (с центром в Обухове);

Фастовский район (с центром в Фастове).

Карта новых районов Киевской области (сайт Децентрализация)

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла проект постановления о создании и ликвидации районов в Украине. Ликвидируют 490 районов и создадут 136 новых районов.