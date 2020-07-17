"Слуги народа" перекроили Киевщину: как будет выглядеть область
Верховная Рада поделила Киевскую область на 7 новых районов.
Приняв проект постановления № 3650, 17 июля Верховная Рада создала в Киевской области 7 укрупненных районов вместо 25 существующих сейчас.
Голоса в поддержку админреформы, поделившей Украину на 136 районов, обеспечила фракция “Слуга народа” (238 голосов) и лояльные к ней внефракционные депутаты (6 голосов), а также представители групп "Довіра" (8 голосов) и "За майбутнє" (11 голосов).
В Киевской области созданы:
Белоцерковский район (с административным центром в Белой Церкви);
Бориспольский район (с центром в Борисполе);
Броварской район (с центром в Броварах);
Бучанский район (с центром в Буче);
Вышгородский район (с центром в Вышгороде);
Обуховский район (с центром в Обухове);
Фастовский район (с центром в Фастове).
Карта новых районов Киевской области (сайт Децентрализация)
Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла проект постановления о создании и ликвидации районов в Украине. Ликвидируют 490 районов и создадут 136 новых районов.