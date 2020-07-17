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"Слуги народа" перекроили Киевщину: как будет выглядеть область

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
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Верховная Рада поделила Киевскую область на 7 новых районов

Верховная Рада поделила Киевскую область на 7 новых районов.

Приняв проект постановления № 3650, 17 июля Верховная Рада создала в Киевской области 7 укрупненных районов вместо 25 существующих сейчас.

Голоса в поддержку админреформы, поделившей Украину на 136 районов, обеспечила фракция “Слуга народа” (238 голосов) и лояльные к ней внефракционные депутаты (6 голосов), а также представители групп "Довіра" (8 голосов) и "За майбутнє" (11 голосов).

В Киевской области созданы:

  • Белоцерковский район (с административным центром в Белой Церкви);

  • Бориспольский район (с центром в Борисполе);

  • Броварской район (с центром в Броварах);

  • Бучанский район (с центром в Буче);

  • Вышгородский район (с центром в Вышгороде);

  • Обуховский район (с центром в Обухове);

  • Фастовский район (с центром в Фастове).

Карта новых районов Киевской области

Карта новых районов Киевской области (сайт Децентрализация)

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла проект постановления о создании и ликвидации районов в Украине. Ликвидируют 490 районов и создадут 136 новых районов.

УкраинаДецентрализация в УкраинеПартия Слуга народаВерховная Рада Украины
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