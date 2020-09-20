''Слуга народа'' объявила полный список кандидатов в депутаты Киевсовета

Партия "Слуга народа" обнародовала полный список кандидатов в депутаты Киевского городского совета.
Его огласили 20 сентября на съезде политической силы в Киеве.
Кандидаты в депутаты Киевсовета от "Слуги народа":
Общественный деятель, координатор создания Сквера Небесной сотни, руководитель общественной организации "Город-сад", кандидат в депутаты Киевского городского совета – Евгения Кулеба.
Правозащитник, юрист, телеведущий, народный адвокат, кандидат в депутаты Киевского городского совета – Михаил Присяжнюк.
Юрист-криминолог, кандидат юридических наук, кандидат в депутаты Киевского городского совета Анна Маляр.
Заслуженный мастер спорта, первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины, кандидат в депутаты Киевского городского совета – Георгий Зантарая.
Предприниматель, меценат, общественный активист, кандидат в депутаты Киевского городского совета – Владислав Трубицын.
Частный предприниматель, общественный деятель, правозащитник – Юрий Федоренко.
Общественный деятель, председатель "Совета по урбанистики Киева"– Виталий Селик.
Заместитель министра образования и науки Украины, доктор экономических наук – Андрей Витренко.
Призер Олимпийских игр по легкой атлетике, общественная деятель – Елена Говорова.
Педагог, популяризатор науки – Ксения Семенова.
Доброволец, руководитель ОО "Ветеранское дело" Алексей Киселев.
Президент ассоциации шеф-поваров Украины, кандидат в депутаты Киевского городского совета – Игорь Брагин.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Партия "Слуга народа" провела съезд в Киеве. Мероприятие организовали во внутреннем дворе красного корпуса университета Шевченко.
Список "Слуги народа" на выборах в Киевский городской совет возглавит жена министра иностранных дел Украины Евгения Кулеба.