"Есть один момент": появились новые детали скандала из-за авто Гаврилюка

Нардеп от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк извинился после скандала с использованием незаконного авто перед журналистом Василием Крутчаком, который засек депутата на автомобиле.

Извинения касались конфликта годичной давности, когда Василий Крутчак обвинил Гаврилюка в том, что он напал на него во время интервью в Верховной Раде, сообщил Крутчак в своем видеоблоге на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Народный депутат Миша Гаврилюк попросил у меня прощения. Но он извинился не после того, как он напал на меня и разбил телефон, а ровно после того, как я показал его автомобиль. Заволновался Миша", ― отметил журналист.

По словам Крутчака, он не держит зла на депутата, но собирается и дальше публиковать информацию о Гаврилюке. Кроме этого, Крутчак намекнул на то, что Михаил Гаврилюк и ранее был замечен в применении физической силы.

"А если бы на моем месте был не я, а кто-то другой? Если бы это был не журналист, а журналистка? Поверьте, Миша вполне может нападать на девушку-журналиста. У меня есть известные факты, что Миша время от времени применяет физическую силу к женскому полу, в том числе, к женскому полу, который ему близок", ― намекнул Крутчак.

Как писал "Обозреватель", Михаил Гаврилюк ездит по Киеву на незаконном автомобиле, который предназначался как помощь в АТО.