Погода в Киеве: прогноз на 19-25 августа

Погода в Киеве с 19 по 25 августа будет солнечной. В первую половину недели синоптики обещают температуру в районе 29 градусов тепла.
Начиная со среды в Киеве немного похолодает – температура опустится в среднем до 26 градусов. А в пятницу небо над украинской столицей на весь день затянет облаками.
19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Одессе с 19 по 25 августа.
Прогноз погоды в Киеве
sinoptik.ua
Прогноз погоды в Киеве
gismeteo.ua
Прогноз погоды в Киеве
meteoprog.ua
Прогноз погоды в Киеве
meteo.ua
Прогноз погоды в Киеве
accuweather.com
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.
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