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Погода в Киеве: прогноз на 19-25 августа

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Погода в Киеве с 19 по 25 августа будет солнечной. В первую половину недели синоптики обещают температуру в районе 29 градусов тепла.

Начиная со среды в Киеве немного похолодает – температура опустится в среднем до 26 градусов. А в пятницу небо над украинской столицей на весь день затянет облаками.

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19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Одессе с 19 по 25 августа.

Прогноз погоды в Киеве

Прогноз погоды в Киеве

sinoptik.ua

Прогноз погоды в Киеве

Прогноз погоды в Киеве

gismeteo.ua

Прогноз погоды в Киеве

Прогноз погоды в Киеве

meteoprog.ua

Прогноз погоды в Киеве

Прогноз погоды в Киеве

meteo.ua

Прогноз погоды в Киеве

Прогноз погоды в Киеве

accuweather.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Погода в Киеве" на OBOZREVATEL.

Темы
Погода в Киеве Прогноз погоды
Место
Украина Киев
Тег
погода
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