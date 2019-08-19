Погода в Киеве: прогноз на 19-25 августа

Погода в Киеве с 19 по 25 августа будет солнечной. В первую половину недели синоптики обещают температуру в районе 29 градусов тепла.

Начиная со среды в Киеве немного похолодает – температура опустится в среднем до 26 градусов. А в пятницу небо над украинской столицей на весь день затянет облаками.

19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Одессе с 19 по 25 августа.

Прогноз погоды в Киеве sinoptik.ua

Прогноз погоды в Киеве gismeteo.ua

Прогноз погоды в Киеве meteoprog.ua

Прогноз погоды в Киеве meteo.ua

Прогноз погоды в Киеве accuweather.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.

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