Под Киевом водитель-подросток задавил двух девушек и сбежал: жуткие фото 18+

В селе Песчаная Белоцерковского района на Киевщине 16-летний мальчик на отцовской машине устроил смертельное ДТП и сбежал с места событий.

В результате погибли 18-летняя жительница этого же села и 16-летняя киевлянка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Вероятно, девушки в позднее время возвращались домой по дороге, а водитель "Мазда", совершил на них наезд. В результате, от полученных травм они погибли на месте. Сам руководитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль", – сказано в сообщении.

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В ходе расследования стало известно, что накануне 16-летний парень, житель села Храпачи Белоцерковского района, взял без разрешения ключи от автомобиля "Мазда", который принадлежал его родителям и выехал в ночное время.

Правоохранители направляют все силы и средства на установление местонахождения молодого человека, который совершил смертельную дорожно-транспортное происшествие, заверили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Переяслав-Хмельницком районе на Киевщине на ходу взорвался автомобиль Toyota Camry. Сработало взрывное устройство. Водитель умер уже после приезда медиков.

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