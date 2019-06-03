Подскользнулся и ушел под воду: под Киевом утонул 6-летний ребенок

В Киевской области в селе Поправка 2 июня утонул шестилетний ребенок. Он вместе со своим 11-летним братом отправился на пруд на рыбалку.

Мальчик подскользнулся, упал в воду и ушел на дно, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Тело из воды доставал сосед, которого позвали на помощь.

В ГосЧС Киева также сообщили, что за прошедшие сутки в одной только столице утонули два человека, еще одного ищут.

Для того, что бы уберечься во время купания и отдыха на водоемах, спасатели посоветовали делать это только в специально отведенных для этого местах и в светлое время суток. Стоит воздержаться от купания в ветреную погоду, после приема пищи (ранее, чем через 2 часа).

Заходить в воду нужно медленно, а купаться не более 15 минут. После этого нужно отдохнуть в тени. Также запрещается купание детей без присмотра взрослых.

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Как писал OBOZREVATEL, под Киевом в Украинке девушку укусила змея во время купания в реке. По предварительным данным, она не была ядовитой.

ЧП произошло во время отдыха у реки Стугна. После выхода из воды пострадавшая заметила на ноге след от двух клыков, а рана начала болеть.

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