"Оранжевый" карантин в Киеве может продолжаться до марта, – Рубан

По самым оптимистичным прогнозам, Киев останется в "оранжевой" карантинной зоне по меньшей мере до марта 2021 года.

Об этом сообщил председатель Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан, передает "РБК-Украина". По его словам, сейчас в городе наблюдается стабильная ситуация с COVID-19.

"Сегодня наблюдается стабилизация ситуации, потому что заканчивается период отпусков, и те, кто был инфицирован с 1 сентября, – они уже прошли инкубационный период", – отметил он.

В то же время Рубан подчеркнул, что на следующей неделе ожидается увеличение заболеваемости.

"На следующей неделе мы ожидаем увеличение заболеваемости, это связано с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в "оранжевой" зоне до марта по самым оптимистическим прогнозам", – отметил чиновник.

Напомним, Киев с понедельника 14 сентября попал в "оранжевую" зону адаптивного карантина из-за регистрацию за последние семь дней более чем сотни случаев коронавируса на 100 тысяч населения в сутки.

Что запрещено в Киеве с 14 сентября:

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного характера;

деятельность учреждений размещения (хостелы, туристические базы и т. д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

прием новых изменений в детские лагеря;

действуют ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 сентября, коронавирусом в Киеве заразились 307 человек. В Киевской области зафиксировали 128 новых зараженных. Всего в столице инфицировано уже 20 335 человек, в области – 8148 зараженных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине занято более половины имеющихся коек для больных коронавирусной инфекцией. По его словам, поэтому ситуация с пандемией в стране напряженная.