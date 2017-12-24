Обвал стены в центре Киева: всплыли новые подробности громкого ЧП

Столичные коммунальные службы устанавливают балансодержателя кирпичной стены, которая обрушилась в центре Киева.

Об этом заявил замдиректора управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Голосеевского района Роман Кашевский, передает УНН.

"На сегодняшний день балансодержатель этой стены устанавливается. Мы ожидаем сейчас спецтехнику, которая разберет этот завал и вывезет весь строительный мусор", - заявил Кашевский.

В результате обвала повреждена газовая труба низкого давления, в итоге четыре жилых дома остались без газа. На месте работают рабочие "Киевгаза", которые проводят подключение газа в трех домах. Четвертый дом подключат в среду, 27 декабря, добавили в КГГА.

Как сообщал "Обозреватель", в центре Киева во дворе между домами обвалилась стена. ЧП произошло по улице Антоновича.