На Киевщине, в поселке Великая Димерка, пес породы алабай перепрыгнул через бетонный забор и искусал женщину, которая живет по соседству с его хозяевами.

Об инциденте рассказала пользователь Алина Патерилова. Он произошел еще 13 февраля, но пострадавшая до сих пор страдает от многочисленных травм.

На Киевщине женщина спокойно смотрела, как пес рвал ее соседку Иллюстрация

Оказалось, что хозяйка пса спокойно стояла и смотрела на происходящее, а затем подошла и спросила: "Ну что, доигрались?".

"Собака очень агрессивно рвала женщину, если бы не зимняя одежда, перегрызла бы горло, так как пыталась схватить именно за него. В результате нападения у потерпевшей многочисленные гематомы и глубокая рана на бедре. В поликлинике нет вакцины, которую необходимо вводить при укусе собак", – рассказала очевидица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из сел на Харьковщине в среду, 12 февраля, ротвейлер насмерть загрыз четырехлетнего мальчика.

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