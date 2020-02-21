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21 февраля • обновлено в 08:39
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"Ну что, доигрались?" На Киевщине женщина спокойно смотрела, как пес рвал ее соседку

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На Киевщине, в поселке Великая Димерка, пес породы алабай перепрыгнул через бетонный забор и искусал женщину, которая живет по соседству с его хозяевами.

Об инциденте рассказала пользователь Алина Патерилова. Он произошел еще 13 февраля, но пострадавшая до сих пор страдает от многочисленных травм.

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На Киевщине женщина спокойно смотрела, как пес рвал ее соседку

На Киевщине женщина спокойно смотрела, как пес рвал ее соседку

Иллюстрация

Оказалось, что хозяйка пса спокойно стояла и смотрела на происходящее, а затем подошла и спросила: "Ну что, доигрались?".

"Собака очень агрессивно рвала женщину, если бы не зимняя одежда, перегрызла бы горло, так как пыталась схватить именно за него. В результате нападения у потерпевшей многочисленные гематомы и глубокая рана на бедре. В поликлинике нет вакцины, которую необходимо вводить при укусе собак", – рассказала очевидица.

На Киевщине женщина спокойно смотрела, как пес рвал ее соседку

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из сел на Харьковщине в среду, 12 февраля, ротвейлер насмерть загрыз четырехлетнего мальчика.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Сначала бросили на произвол судьбы всех жителей Донбасса, потом устроили травлю своим гражданам прибывшим из Китая, теперь рвут друг друга на части, спокойно наблюдая ... А ведь это всё звенья одной цепи и где её конец ещё предстоит узнать !
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