"Никто ничего ни с кем не согласовывает": замена старинных фонарей в Ботсаду возмутила киевлян

В киевском Ботаническом саду имени Фомина первые в городе электрические фонари 1890-х годов компании "Савицкий и Страус" заменили на современные, чем вызвали возмущение общественности.

Об этом в Facebook сообщил урбанист, журналист издания "Хмарочос" Владимир Хенгистов, передает НВ. По его словам, эта компания первой начала устанавливать в Киеве электрическое освещение, а комунальщики совершенно не понимают ценности таких объектов.

"Это фонари "первой волны", когда Киев начали оборудовать электрическими фонарями, прекрасный образец городской среды конца XIX века. В Лондоне, например, сохранили полторы тысячи газовых фонарей – и никто не считает правильным заменять их на типичные современные аналоги. А наши коммунальные предприятия, отвечающие за киевские улицы, не понимают ценности таких объектов", – отметил он в своем комментарии.

Фонари 1890-х годов в Ботаническом саду Фейсбук Владимир Хенгистов

По его словам, самая большая проблема в том, что ни коммунальщики, ни КГГА не следят не только за историческими зданиями, но и за сохранностью самой исторической среды города.

"Никто ничего ни с кем не согласовывает, все решается на уровне прорабов или малообразованных начальников", - подчеркнул Хенгистов.

Ранее недовольство общественности вызвал подобный случай в Мариинском парке. Тогда на замену фонарных столбов потратили более 18 млн гривен. В Киевгорсвете сообщили, что фонари были в аварийном состоянии, а проект прошел государственную экспертизу.

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