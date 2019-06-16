"Напали на беременную": в Киеве задержали банду ромов

В Киеве на трамвайной остановке "Национальный авиационный университет" семеро ромов попытались ограбить беременную женщину.
Преступники были задержаны патрульной полицией. Видео с задержанными опубликовали в Facebook "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Скриншот видео
Facebook "Киев Оперативный"
"При выходе из трамвая женщину окружила группа из семи человек ромской национальности и вытащили из сумки зарядное устройство (powerbank). Украденное вернули после того, как женщина пригрозила вызвать полицию. Женщина вызвала полицию и в то же время держала одну из преступниц за футболку. Все остальные быстро убежали, кроме человека сорока лет. Этот мужчина сильно толкнул беременную в плечо", – сообщил очевидец.
Ромы были задержаны патрульными возле Индустриального путепровода. После опознания их доставили в районное отделение полиции.
Скриншот видео
Facebook "Киев Оперативный"
"Беременная написала заявление. С ромов взяли объяснения. После короткой бумажной волокиты всех ромов отпустили", – уточняется в сообщении.
Это далеко не первый случай в Киеве, связанный с ромами. Ранее OBOZREVATEL сообщал о подобных инцидентах:
Банду ромов задержала Муниципальная стража Киева.
Ромов-карманников на Майдане независимости задержали активисты С-14.
Скандал с ромами, которые попались на краже, разгорелся на центральном железнодорожном вокзале Киева.
А в эфире ObozTV психолог рассказала, как проще всего защититься от "цыганского гипноза".
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