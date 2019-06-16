"Напали на беременную": в Киеве задержали банду ромов

В Киеве на трамвайной остановке "Национальный авиационный университет" семеро ромов попытались ограбить беременную женщину.

Преступники были задержаны патрульной полицией. Видео с задержанными опубликовали в Facebook "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Скриншот видео Facebook "Киев Оперативный"

"При выходе из трамвая женщину окружила группа из семи человек ромской национальности и вытащили из сумки зарядное устройство (powerbank). Украденное вернули после того, как женщина пригрозила вызвать полицию. Женщина вызвала полицию и в то же время держала одну из преступниц за футболку. Все остальные быстро убежали, кроме человека сорока лет. Этот мужчина сильно толкнул беременную в плечо", – сообщил очевидец.

Ромы были задержаны патрульными возле Индустриального путепровода. После опознания их доставили в районное отделение полиции.

Скриншот видео Facebook "Киев Оперативный"

"Беременная написала заявление. С ромов взяли объяснения. После короткой бумажной волокиты всех ромов отпустили", – уточняется в сообщении.

Это далеко не первый случай в Киеве, связанный с ромами. Ранее OBOZREVATEL сообщал о подобных инцидентах:

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