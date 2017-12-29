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В центре Киева продадут под застройку часть знаменитого завода

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Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) выставило на продажу один из цехов завода "Арсенал" в Печерском районе Киева.

Заводской корпус №4 и 1,4 га земли по ул. Московская, 8 уйдут с молотка через систему электронных торгов СЕТАМ.

"Здание и участок, расположенные в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки", - цитирует "Интерфакс-Украина" генерального директора ГП "СЕТАМ" Виктора Вишнева.

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Согласно сообщению, торги состоятся 29 января 2018 года. Стартовая цена лота составит 561 млн грн, минимальный шаг аукциона - 0,5% начальной цены, гарантийный взнос - 56,1 млн грн.

По информации СЕТАМ, площадь здания составляет 37,9 тыс. кв. м.

Согласно данным Госреестра, собственником ГП "Завод "Арсенал" является ГКАУ. К настоящему времени основным видом деятельности предприятия является производство деревянной тары.

Уставный капитал ГП "Завод "Арсенал" составляет 137,7 млн грн.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Киевсовет принял важное решение по стройке на Почтовой площади.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
строительство
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