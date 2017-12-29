В центре Киева продадут под застройку часть знаменитого завода

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) выставило на продажу один из цехов завода "Арсенал" в Печерском районе Киева.

Заводской корпус №4 и 1,4 га земли по ул. Московская, 8 уйдут с молотка через систему электронных торгов СЕТАМ.

"Здание и участок, расположенные в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки", - цитирует "Интерфакс-Украина" генерального директора ГП "СЕТАМ" Виктора Вишнева.

Согласно сообщению, торги состоятся 29 января 2018 года. Стартовая цена лота составит 561 млн грн, минимальный шаг аукциона - 0,5% начальной цены, гарантийный взнос - 56,1 млн грн.

По информации СЕТАМ, площадь здания составляет 37,9 тыс. кв. м.

Согласно данным Госреестра, собственником ГП "Завод "Арсенал" является ГКАУ. К настоящему времени основным видом деятельности предприятия является производство деревянной тары.

Уставный капитал ГП "Завод "Арсенал" составляет 137,7 млн грн.

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