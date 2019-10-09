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9 октября • обновлено в 18:23
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В Киеве опубликовали новые тарифы на отопление: все подробности

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"Киевтеплоэнерго" опубликовало проект новых тарифов на отопление в столице, которые на 30% выше стоимости 2019 года.

В документе указаны 1250 гривен за одну гигакалорию вместо 964 грн. Однако в пресс-службе предприятия пояснили, что по состоянию на 9 октября тарифы для населения повышать не планируют.

"Опубликованный проект тарифов касается расчета стоимости только одной из составляющих конечного тарифа – производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год. Ведь тариф на услугу отопления и горячей воды для населения зависит не только от цен на производство энергии, а и от стоимости производства тепла. Именно поэтому указанные тарифы не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя", – уточнили в компании.

Так, в проекте для населения указан тариф 1250,01 грн (вместо 964,19), для религиозных организаций – 1408,95 грн (вместо 985,02), для бюджетных организаций – 1155,35 грн (вместо 984, 67), а для других потребителей – 1168,99 грн (вместо 884,12).

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Тарифы на отопление в Киеве

Тарифы на отопление в Киеве

kte.kmda.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, украинцам в многоэтажках разрешили отрезать свои квартиры от центральной системы отопления и горячего водоснабжения. Соответствующий порядок определил Минрегионстрой своим приказом №169, который вступил в силу в сентябре 2019 года.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
ПРИКРУТИ!!!! Спасут только зимние вышиванки.
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Колишня влада збагачувалась на високих тарифах. Теперішня на ще вищих збагачуватися не буде, адже мама Ріма казала, що вова і так не бідний. Мої поздоровлення 73% населення.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы стали ещё свободнее!!! Троекратный СУХЕС!!!
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