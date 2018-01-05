КГГА решила переехать в новый офис за $370 млн: опубликованы фото

Киевские горсовет, горгосадминистрация и другие муниципальные и центральные органы власти могут переехать в бизнес-центр с двух 27-этажных башен класса "А" на пересечении проспекта Победы и Воздухофлотского проспекта.

Об этом заявил гендиректор Киевского инвестиционного агентства Олег Мистюк, пишет "Интерфакс-Украина".

"Переезд позволит консолидировать муниципалитет и освободить центральную часть города от бюрократов с возможным перепрофилированием (здания на Крещатике) на офисы, в том числе, для стартапов, айтишников, малого и среднего бизнеса", - сказал он.

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Перевозки 26 департаментов КГГА из центра города позволят продать, реконструировать или сдать в аренду около 160 000 кв. м муниципальной недвижимости в условиях растущего спроса на офисную недвижимость в центре Киев, считает Мистюк.

"Сейчас владельцем (недостроенного БЦ) является выходец из KDD Group, проект полностью закредитован государственным Укрэксимбанком. Мы вышли на финальную точку в переговорах с собственником и банком по коммерческим условиям по финансированию достройки здания. Нам не хватает только решение Киевсовета, которое позволит подписать контракт на $370 млн", - пояснил Мистюк.

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Предварительное согласие Министерства финансов закладывать в бюджет министерств статью, которая позволяет им арендовать офисы там, где они считают нужным, уже получено, отметил он.

"Мы, со своей стороны, сделаем дисконт в нашей новой постройке. Уже есть предварительная коммуникация с несколькими министерствами, что они предпочли бы сидеть в бизнес-центре класса "А" и эффективно взаимодействовать между собой", - подчеркнул Мистюк.

Общая площадь нового здания составляет 260 тыс. кв. м, арендная - 179 тыс. кв. м, тогда как потребности муниципалитета оцениваются в 40 000 кв. м.

Некоторые из министерств уже выразили желание работать в бизнес-центре вне центра столицы, рассказал Мистюк.

"Город является одним из лучших заемщиков, Укрэксимбанк очень заинтересован в таком сценарии решения проблемы недостроев: ведь город не только подберет под себя объект, но и решит вопрос с наполняемостью", - добавил гендиректор КИА.

По его подсчетам, в общем Киев имеет около 10,5 млн кв. м недвижимости, из которой значительная часть - социальные объекты (больницы, школы, садики), однако около 1-2 млн кв. м могут быть освобождены.

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Как писал "Обозреватель", в КГГА рассказали о судьбе наземных переходов на Крещатике.