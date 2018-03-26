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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсе статьи автора

#Ямаchallenge: замерьте ямы на дорогах Киева

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Сегодня приехал к Оресту Сохару, чтобы записать программу. Пока ехал по ямам, вспоминал "Укравтодор" всеми "добрыми" словами. Дорога состоит из множества ям с вкраплениями дорожного покрытия. Орест, послушав моё возмущение, предложил запустить #ямаchallenge. Ок! Предлагаю вам замерить ямы на дорогах нашей столицы!

Приглашаю присоединиться к челенджу всех желающих. Так мы скоро составим список всех ям нашего Киева. Может хоть это привлечет внимание к системной проблеме и повлияет на уменьшение их количества.

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Место
Украина
Объект
Укравтодор
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