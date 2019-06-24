Вынуждены идти пешком! В Киеве образовался транспортный коллапс

В понедельник, 24 июня, в Киеве из-за ремонта путей скоростного трамвая №1 образовалась гигантская пробка.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, движение транспорта на проспекте Леся Курбаса в сторону центра города практически замерло. Общественный транспорт движется очень медленно. Пассажиры выходят из автобусов и идут пешком по обочине.

Отметим, что в пробке вместе с автомобилями также застряли три пожарных машины.

Добавим, что о ремонте путей ранее сообщал КП "Киевпасстранс". Работы начались 21 июня и продлятся три месяца. В связи с чем изменят график движения скоростного трамвая.

Карта Киева

Капитальный ремонт путей начался на участке, который расположен на пересечении проспектов Леся Курбаса и Космонавта Комарова с железной дорогой Киев-Волынский — Святошин возле платформы "Борщаговка".

В "Киевпасстрансе" предупредили, что задерживается движение автобусов № 3Т, 9, 69.

"С 9:30 задерживается движение автобусов № 3Т, 9, 69 на пр. Курбаса, от ул. Ромена Роллана до пр. Гавела, скопление транспорта, введено положение № 4 (без расписания)", — сказано в сообщении.

Пробки в Киеве

Пробки в Киеве

Пробки в Киеве

Пробки в Киеве

Пробки в Киеве

Пробки в Киеве

Пробки в Киеве

Пробки в Киеве

Пробки в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве около ст. м. "Академгородок" из-за ремонтных работ перекрыли трассу.

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