В Киеве в автобусе №73 (ул. Милославская - ст. м. "Героев Днепра") произошел громкий скандал. Женщину-кондуктора обвинили в том, что та накричала и набросилась на пассажирку.
Об этом написала пострадавшая киевлянка Мария Стражевская на странице "Оболонский район г. Киева" в Facebook. По словам женщины, она зашла в автобус, пробила билет, купленный заранее, в компостере и села (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Стражевская написала, что сперва кондуктор накричала на двух других пассажиров: из-за "талона" и из-за собаки.
В Киеве кондуктор автобуса попала в скандал с пассажиркой
Facebook/Мария Стражевская
"Когда дошла очередь до меня, женщина выхватила мой билет (хотя не имеет права) и начала орать на меня, мол, я талон пробила не в этом автобусе. На что я спокойно ответила, что она не имеет права забирать мой билет, и я пробила его тут", – отметила пострадавшая.
По ее словам, кондуктор, возмущаясь, начала "тыкать в лицо талоном" пострадавшей и пассажирам.
"Затем данная особь набросилась на меня с руками и криком "выходи нах*й, дура!". Я – в слезы, потому что не привыкла к такому отношению, и ответила, что не выйду", – написала Стражевская.
Она добавила, что пассажиры начали ругаться с кондуктором из-за такого поведения, а та продолжала материться и оскорблять женщину.
"Фото пыталась сделать, но она вырывала телефон. Прилагаю снимок царапины", – подытожила пострадавшая.
В Киеве в автобусе №73 (ул. Милославская - ст. м. "Героев Днепра") произошел громкий скандал
Facebook/Мария Стражевская
Женщину-кондуктора обвинили в том, что та накричала и набросилась на пассажирку
Facebook/Мария Стражевская
Пост в сети
Cкриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве водитель маршрутного автобуса отказался перевозить ветерана АТО, не пояснив даже причину.
В столице Украины водитель одной из маршруток напугал пассажиров, превысив скорость и выехав на обочину.
В Киеве водителя маршрутки обвинили в том, что он справил нужду посреди улицы, прямо возле Центрального железнодорожного вокзала.
В столице Украины пожаловались на водителей городских маршрутных автобусов, один из которых смотрел видео во время движения, а второй отказался везти пассажиров пенсионного возраста и грубил.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.