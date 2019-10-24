В Киеве в автобусе №73 (ул. Милославская - ст. м. "Героев Днепра") произошел громкий скандал. Женщину-кондуктора обвинили в том, что та накричала и набросилась на пассажирку.

Об этом написала пострадавшая киевлянка Мария Стражевская на странице "Оболонский район г. Киева" в Facebook. По словам женщины, она зашла в автобус, пробила билет, купленный заранее, в компостере и села (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стражевская написала, что сперва кондуктор накричала на двух других пассажиров: из-за "талона" и из-за собаки.

В Киеве кондуктор автобуса попала в скандал с пассажиркой Facebook/Мария Стражевская

"Когда дошла очередь до меня, женщина выхватила мой билет (хотя не имеет права) и начала орать на меня, мол, я талон пробила не в этом автобусе. На что я спокойно ответила, что она не имеет права забирать мой билет, и я пробила его тут", – отметила пострадавшая.

По ее словам, кондуктор, возмущаясь, начала "тыкать в лицо талоном" пострадавшей и пассажирам.

"Затем данная особь набросилась на меня с руками и криком "выходи нах*й, дура!". Я – в слезы, потому что не привыкла к такому отношению, и ответила, что не выйду", – написала Стражевская.

Она добавила, что пассажиры начали ругаться с кондуктором из-за такого поведения, а та продолжала материться и оскорблять женщину.

"Фото пыталась сделать, но она вырывала телефон. Прилагаю снимок царапины", – подытожила пострадавшая.

В Киеве в автобусе №73 (ул. Милославская - ст. м. "Героев Днепра") произошел громкий скандал Facebook/Мария Стражевская

Женщину-кондуктора обвинили в том, что та накричала и набросилась на пассажирку Facebook/Мария Стражевская

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