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26 декабря • обновлено в 12:31
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/ Жизнь столицы

Впервые за 34 года! Появилось впечатляющее видео с новогодней елкой в "городе-призраке" Припять

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Появилось впечатляющее видео, как в заброшенном городе Припять Киевской области впервые после аварии на ЧАЭС одевали новогоднюю елку.

Праздничное дерево установили на центральной площади города. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Для того, чтобы одеть елку, город посетили его бывшие жители. Они повесили на дерево старые фото и часы, а еще тематические игрушки с символом радиации.

В Припяти одели новогоднюю елку

В Припяти одели новогоднюю елку

Скриншот с видео

Одевание дерева инициировали туроператоры. Снимков оказалось гораздо больше, чем смогли поместить на елку. Поэтому позже украшения перенесут на живую сосну, которая пробила асфальт и выросла посреди города.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку. Дерево поставили возле одного из центральных зданий города, дворца культуры "Энергетик".

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Чернобыльская АЭС
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Над покойником издеваетесь, глумитесь? Как вы там, про ёлку в Крыму написали?
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