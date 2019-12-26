Впервые за 34 года! Появилось впечатляющее видео с новогодней елкой в "городе-призраке" Припять

Появилось впечатляющее видео, как в заброшенном городе Припять Киевской области впервые после аварии на ЧАЭС одевали новогоднюю елку.

Праздничное дерево установили на центральной площади города. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Для того, чтобы одеть елку, город посетили его бывшие жители. Они повесили на дерево старые фото и часы, а еще тематические игрушки с символом радиации.

В Припяти одели новогоднюю елку Скриншот с видео

Одевание дерева инициировали туроператоры. Снимков оказалось гораздо больше, чем смогли поместить на елку. Поэтому позже украшения перенесут на живую сосну, которая пробила асфальт и выросла посреди города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку. Дерево поставили возле одного из центральных зданий города, дворца культуры "Энергетик".

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