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6 мая • обновлено в 22:55
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В центр Киева направили полицию и Нацгвардию: перекрыты улицы

12.1т
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В среду, 6 мая, правоохранители усилили меры безопасности во время акции в правительственном квартале Киева.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, сегодня в центре столицы ожидается проведение массовых акций.

Отмечается, что под здание Кабинета министров и на центральные улицы направили дополнительно полицию, военнослужащих Национальной гвардии, сотрудников ГСЧС, кинологов и взрывотехников.

Полиция в Киеве

Полиция в Киеве

"Организаторы мероприятий также анонсировали привлечения автотранспорта к проведению акции. Для безопасности на дорогах правоохранители ограничили движение по отдельным улицам в центре столицы", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая представители малого и среднего бизнеса вышли на митинг в центре Киева. На Майдане и под зданием Офиса президента предприниматели требовали ослабить карантин и позволить им зарабатывать.

Напомним, что в Украине продлили карантин до 22 мая, но с 11 мая несколько ослабят. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал план выхода Украины из карантина, который состоит из пяти этапов.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Кабинет министров Украины митинг ГосЧС Национальная гвардия Национальная полиция Украины Министерство внутренних дел Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Как красиво смотрятся полицейские на фото.Только в реальности они в 90% не носят маски, что видно из видео и фото, по всему Киеву
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Кияни Жизнь столицы

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