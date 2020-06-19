В небе над Киевом заметили облако-'ядерный гриб'. Фото и видео природного явления

В небе над Киевом заметили облако, по форме напоминающее ядерный гриб.

Видео с необычным явлением опубликовал на своем YouTube-канале пользователь Max Poly. В комментариях под роликом тут же написали о сходстве облака с последствиями ядерного взрыва.

"Это настоящий ядерный гриб. Где был взрыв?", – написал пользователь под ником Джон Малкович, добавив смайл после вопроса.

На самом же деле это обычное кучево-дождевое облако с "наковальней" (на латыни Cumulonimbus incus). Это явление возникает, когда верхняя обледеневшая часть облака растекается и формирует, собственно, "наковальню".

"Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака по направлению преобладающего горизонтального потока воздуха. Так формируется "наковальня" в верхней части облака", – объясняется явление в Википедии.

Облако-"ядерный гриб" над Киевом Telegram-канал Киев оперативный

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что такое же явление заметили в небе над Николаевом.