В Киеве закрыли метро: чем добраться на работу. Список маршрутов

Несмотря на приостановку работы Киевского метрополитена с 23:00 17 марта предварительно до 3 апреля, "Киевпастранс" будет продолжать перевозки пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба компании на странице в Facebook. Там, в частности, опубликовали информацию о маршрутах наземного пассажирского транспорта, которые дублируют ветки метро.
В то же время подчеркивается, что правительство разрешило перемещения в Киеве в наземном транспорте в количестве не более 10 человек одновременно в:
маршрутках;
троллейбусах;
автобусах;
трамваях (в одном вагоне не более 10-ти).
"Киевпастранс" будет продолжать перевозки пассажиров
Святошинско-Броварская ветка метрополитена (красная)
Станция метро "Академгородок" – станция метро "Лесная":
Автобусные маршруты: №2, 24, 46, 62, 114, 115, 118;
Троллейбусные маршруты №5,7, 43,50;
Трамвайные маршруты №1, 3, 14, 15, 18;
Маршрутное такси №228.
Сырецко-Печерская ветка метрополитена (зеленая)
Станция метро "Красный хутор" – станция метро "Сырец":
Автобусные маршруты: №51, 63, 45, 91;
Троллейбусные маршруты: №5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к;
Трамвайные маршруты: №14, 15, 18;
Маршрутное такси: №220, 516, 155, 166, 500.
Куреневско-Красноармейская ветка метрополитена (синяя)
Станция метро "Героев Днепра" – станция метро "Теремки":
Автобусные маршруты: №19, 51, 62, 73, 72, 119;
Троллейбусные маршруты: №11,12, 42Д, 43, 45;
Трамвайные маршруты: №11, 12, 16, 17, 19;
Маршрутное такси: №155, 166, 500.
"Не забывайте, что с 18 марта пассажиры будут допускаться в транспорт только в защитных медицинских масках", – напомнили в "Киевпастрансе".
Как сообщал OBOZREVATEL, на шестой день карантина в Киеве, который предусматривает прекращение работы метрополитена и ограничения на передвижение в другом виде общественного транспорта, киевляне продолжают игнорировать запрет. Так, с самого утра 18 марта на остановках собрались толпы людей, пытаясь добраться до работы или по делам.
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