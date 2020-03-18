В Киеве закрыли метро: чем добраться на работу. Список маршрутов

Несмотря на приостановку работы Киевского метрополитена с 23:00 17 марта предварительно до 3 апреля, "Киевпастранс" будет продолжать перевозки пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба компании на странице в Facebook. Там, в частности, опубликовали информацию о маршрутах наземного пассажирского транспорта, которые дублируют ветки метро.

В то же время подчеркивается, что правительство разрешило перемещения в Киеве в наземном транспорте в количестве не более 10 человек одновременно в:

маршрутках;

троллейбусах;

автобусах;

трамваях (в одном вагоне не более 10-ти).

"Киевпастранс" будет продолжать перевозки пассажиров

Святошинско-Броварская ветка метрополитена (красная)

Станция метро "Академгородок" – станция метро "Лесная":

Автобусные маршруты: №2, 24, 46, 62, 114, 115, 118;

Троллейбусные маршруты №5,7, 43,50;

Трамвайные маршруты №1, 3, 14, 15, 18;

Маршрутное такси №228.

Сырецко-Печерская ветка метрополитена (зеленая)

Станция метро "Красный хутор" – станция метро "Сырец":

Автобусные маршруты: №51, 63, 45, 91;

Троллейбусные маршруты: №5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к;

Трамвайные маршруты: №14, 15, 18;

Маршрутное такси: №220, 516, 155, 166, 500.

Куреневско-Красноармейская ветка метрополитена (синяя)

Станция метро "Героев Днепра" – станция метро "Теремки":

Автобусные маршруты: №19, 51, 62, 73, 72, 119;

Троллейбусные маршруты: №11,12, 42Д, 43, 45;

Трамвайные маршруты: №11, 12, 16, 17, 19;

Маршрутное такси: №155, 166, 500.

"Не забывайте, что с 18 марта пассажиры будут допускаться в транспорт только в защитных медицинских масках", – напомнили в "Киевпастрансе".

Как сообщал OBOZREVATEL, на шестой день карантина в Киеве, который предусматривает прекращение работы метрополитена и ограничения на передвижение в другом виде общественного транспорта, киевляне продолжают игнорировать запрет. Так, с самого утра 18 марта на остановках собрались толпы людей, пытаясь добраться до работы или по делам.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!