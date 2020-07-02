В Киеве возобновят работу театров: названа дата

В Киеве коммунальные театры возобновят работу после длительной паузы из-за пандемии коронавируса уже с 12 июля.

Сезон начнется показом премьер, рассказала директор Департамента культуры КГГА Диана Попова. Об этом говорится на официальном портале Киева.

Так, театр "Актер" 12 июля планирует первым сыграть спектакль "Приятная неожиданность", а в последним начнет сезон Киевский национальный академический театр оперетты – 1 октября Гала-концертом в обновленном зрительном зале. По словам Поповой, прежде всего покажут спектакли, которые были отменены из-за начала пандемии и на которые у людей не было возможности попасть в марте.

"Мы со всей ответственностью подходим к восстановлению их (Театров. – Ред.) работы. Соблюдение социальной дистанции в залах – не шутка, зрители действительно будут сидеть на расстоянии друг от друга. Некоторые театры отменят антракты, чтобы минимизировать общение людей и их скопление, будут измерять температуру актерам и посетителям. Наличие масочного режима и установление санитайзеров даже не обсуждаются – это уже является нормой", – пояснила чиновница.

Театральный сезон начнется пятью премьерами, которые подготовили Киевский академический театр кукол на левом берегу Днепра, Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества, Киевский камерный театр "Дивный замок", театр "Романс" и Киевский академический театр кукол.

График работы театров в Киеве КГГА

График работы театров в Киеве КГГА

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 1 июля, согласно постановлению правительства, было принято решение об усилении противоэпидемических мер.