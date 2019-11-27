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29 ноября • обновлено в 11:52
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Рада погрузилась в темноту: в Киеве произошел масштабный блэкаут. Видео

8.1т
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В среду, 27 ноября, в Печерском районе Киева временно отключали электроэнергию в 245 зданиях, в том числе и в Верховной Раде Украины.

Об этом OBOZREVATEL сообщил издатель Игорь Мехеда (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Авария на подстанции. Без света остались правительственные здания, бульвар Леси Украинки, улица Маккейна и т.д. Идут аварийные восстановительные работы на подстанции. Светофоры и городское освещение тоже не работает, начинаются пробки", – рассказал он.

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Рада погрузилась в темноту: в Киеве произошел блэкаут

Рада погрузилась в темноту: в Киеве произошел блэкаут

Как пояснили OBOZREVATEL в ДТЭК "Киевские электросети", в центре столицы действительно произошла авария на подстанции. В связи с этим могли возникнуть аварийные отключения. По состоянию на 20:00 свет появился только на нескольких улицах. Полностью восстановить энергоснабжение пообещали примерно к 22:00.

Сообщили также о масштабах аварии. Пострадал не весь район. Так, под удар попали улицы Иоанна Павла II, Чигорина, Джона Маккейна, Евгения Коновальца, Московская, Реутовская и бульвар Марии Приймаченко.

Вскоре стало известно, что в здании ВРУ свет отключали всего на 5 минут. Председательствующая на парламентских слушаниях вице-спикер Елена Кондратюк решила не прерывать из-за кратковременных неполадок заседание.

Блэкаут в Киеве привел к пробкам

Блэкаут в Киеве привел к пробкам

Скриншот

В результате аварии пробки образовались не только в Печерском районе, где было практически парализовано движение по бульвару Дружбы Народов, но в других частях правого берега столицы. Масштабные пробки зафиксировали на бульваре Леси Украины и по улице Большая Васильковская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в полицию поступило ложное сообщение о минировании здания Верховной Рады.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Киев
Тег
Верховная Рада Украины
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Комментарии
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Интересно
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Печально
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Кодрул Константин
Кодрул Константин
Класс.И Почаще..Нехер по ресторанам шоркатся.
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Во, блин. А я, по своей неграмотности, подумал шо это КАМИНГ-АУТ.
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко, Хотя, в Раде, это нормалек.
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Livesey David
Livesey David
На улице Маккейна погас свет, какая ирония. ))
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