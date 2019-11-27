Рада погрузилась в темноту: в Киеве произошел масштабный блэкаут. Видео

В среду, 27 ноября, в Печерском районе Киева временно отключали электроэнергию в 245 зданиях, в том числе и в Верховной Раде Украины.

Об этом OBOZREVATEL сообщил издатель Игорь Мехеда (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Авария на подстанции. Без света остались правительственные здания, бульвар Леси Украинки, улица Маккейна и т.д. Идут аварийные восстановительные работы на подстанции. Светофоры и городское освещение тоже не работает, начинаются пробки", – рассказал он.

Рада погрузилась в темноту: в Киеве произошел блэкаут

Как пояснили OBOZREVATEL в ДТЭК "Киевские электросети", в центре столицы действительно произошла авария на подстанции. В связи с этим могли возникнуть аварийные отключения. По состоянию на 20:00 свет появился только на нескольких улицах. Полностью восстановить энергоснабжение пообещали примерно к 22:00.

Сообщили также о масштабах аварии. Пострадал не весь район. Так, под удар попали улицы Иоанна Павла II, Чигорина, Джона Маккейна, Евгения Коновальца, Московская, Реутовская и бульвар Марии Приймаченко.

Вскоре стало известно, что в здании ВРУ свет отключали всего на 5 минут. Председательствующая на парламентских слушаниях вице-спикер Елена Кондратюк решила не прерывать из-за кратковременных неполадок заседание.

Блэкаут в Киеве привел к пробкам Скриншот

В результате аварии пробки образовались не только в Печерском районе, где было практически парализовано движение по бульвару Дружбы Народов, но в других частях правого берега столицы. Масштабные пробки зафиксировали на бульваре Леси Украины и по улице Большая Васильковская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в полицию поступило ложное сообщение о минировании здания Верховной Рады.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!